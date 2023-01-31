Глава челябинского района пристыдил противников центра реабилитации бойцов СВО

01 февраля 2023 в 16:34 Размер текста - 17 +

Центр реабилитации участников и ветеранов СВО планируют организовать до конца года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Пластовского района Челябинской области Андрей Пестряков пристыдил местных жителей, выступивших против организации реабилитационного центра для бойцов СВО в МУП «Санаторий-профилакторий». Об этом глава района написал в соцсетях. «В Челябинской области формируется сеть учреждений для реабилитации военнослужащих СВО. Мы предложили, чтобы на территории санатория-профилактория это учреждение было организовано. Это гражданская позиция администрации и моя. На личный прием ко мне обратились жители с предложением оставить все как есть, им самим надо проходить оздоровление, лечить насморк и больные суставы», — сообщает Пестряков в своем telegram-канале. Как рассказал глава, в учреждении есть хорошая база и квалифицированные специалисты. Он пояснил, что местные жители смогут получить услуги в учреждении в зависимости от загруженности. Пестряков добавил, что важную задачу — помогать участникам и ветеранам СВО, многие жители района не разделяют. «Я пояснил, что перед нами стоит актуальная и значимая задача — оказание всесторонней помощи участникам и ветеранам боевых действий, но понимания не услышал. Получая подобные сообщения в социальных сетях и принимая граждан с таким мнением, становится стыдно, что в нашем районе живут люди с такой позицией!» — написал глава района. Реабилитационный центр для бойцов СВО администрация района планирует открыть до конца года. На встрече с матерями участников спецоперации в конце ноября 2022 года, президент РФ Владимир Путин заявил, что вернувшимся с фронта военнослужащим государство будет оказывать помощь в трудоустройстве и реабилитации. Делать это будет необходимо с дополнительным обучением. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Пластовского района Челябинской области Андрей Пестряков пристыдил местных жителей, выступивших против организации реабилитационного центра для бойцов СВО в МУП «Санаторий-профилакторий». Об этом глава района написал в соцсетях. «В Челябинской области формируется сеть учреждений для реабилитации военнослужащих СВО. Мы предложили, чтобы на территории санатория-профилактория это учреждение было организовано. Это гражданская позиция администрации и моя. На личный прием ко мне обратились жители с предложением оставить все как есть, им самим надо проходить оздоровление, лечить насморк и больные суставы», — сообщает Пестряков в своем telegram-канале. Как рассказал глава, в учреждении есть хорошая база и квалифицированные специалисты. Он пояснил, что местные жители смогут получить услуги в учреждении в зависимости от загруженности. Пестряков добавил, что важную задачу — помогать участникам и ветеранам СВО, многие жители района не разделяют. «Я пояснил, что перед нами стоит актуальная и значимая задача — оказание всесторонней помощи участникам и ветеранам боевых действий, но понимания не услышал. Получая подобные сообщения в социальных сетях и принимая граждан с таким мнением, становится стыдно, что в нашем районе живут люди с такой позицией!» — написал глава района. Реабилитационный центр для бойцов СВО администрация района планирует открыть до конца года. На встрече с матерями участников спецоперации в конце ноября 2022 года, президент РФ Владимир Путин заявил, что вернувшимся с фронта военнослужащим государство будет оказывать помощь в трудоустройстве и реабилитации. Делать это будет необходимо с дополнительным обучением.