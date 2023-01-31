В ХМАО инвалиды готовят судебный иск к дочке «Роснефти» из-за жалоб на невыплату зарплаты

01 февраля 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

Общество слепых готовит иск к нефтяной компании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Общество слепых в ХМАО готовит встречный судебный иск к «Самотлорнефтегазу» (дочернее предприятие «Роснефти) после того, как нефтяное предприятие обвинило их в незаконном обогащении. Об этом URA.RU рассказал председатель общественной организации Петр Носов. «На данный момент компания не рассчиталась по заработной плате за август и за сентябрь 2022 года. Мы считаем, что это грубейшее нарушение прав инвалидов и законодательства РФ», — подчеркнул председатель общества слепых в ХМАО Петр Носов. Компания «Самотлорнефтегаз» со своей стороны уже подала иск в арбитражный суд ХМАО. Но разбирательство пока не началось, поскольку нефтяное предприятие предоставило неполный пакет документов. В пресс-центр дочки «Роснефти» был направлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что общество слепых в ХМАО заключило договор с «Самотлорнефтегазом» для трудоустройства инвалидов по специальной квоте. Но компания посчитала, что заплатила больше необходимого, и подала иск в суд.

Общество слепых в ХМАО готовит встречный судебный иск к «Самотлорнефтегазу» (дочернее предприятие «Роснефти) после того, как нефтяное предприятие обвинило их в незаконном обогащении. Об этом URA.RU рассказал председатель общественной организации Петр Носов. «На данный момент компания не рассчиталась по заработной плате за август и за сентябрь 2022 года. Мы считаем, что это грубейшее нарушение прав инвалидов и законодательства РФ», — подчеркнул председатель общества слепых в ХМАО Петр Носов. Компания «Самотлорнефтегаз» со своей стороны уже подала иск в арбитражный суд ХМАО. Но разбирательство пока не началось, поскольку нефтяное предприятие предоставило неполный пакет документов. В пресс-центр дочки «Роснефти» был направлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что общество слепых в ХМАО заключило договор с «Самотлорнефтегазом» для трудоустройства инвалидов по специальной квоте. Но компания посчитала, что заплатила больше необходимого, и подала иск в суд.