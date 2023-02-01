Американка выгуляла теленка по Красной площади и понесет наказание

Гражданку США оштрафовали на 20 тысяч рублей за выгул теленка на Красной площади

01 февраля 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

Алисию Дей оштрафовали на 20 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Гражданка США Алисия Дей, выгуливавшая теленка на Красной площади в Москве, оштрафована на 20 тысяч рублей. На нее был составлен протокол по статье о нарушении установленного порядка проведения собрания, митинга или пикетирования. «Американку, выгуливавшую теленка на Красной площади, оштрафовали на 20 тысяч по первому протоколу», — передает РИА Новости. Также в агентстве уточнили, что разбирательство по второму протоколу будет позже. Алисия Дей работает волонтером организации по защите животных. Агентству ТАСС задержанная рассказала, что хотела отвезти теленка в Киров и показать ему Россию. Гражданка США также заявила, что не преследовала никаких политических целей. Ранее стало известно, что Дей купила теленка на «Авито», после чего решила показать ему Красную площадь. Однако женщину немедленно задержали сотрудники полиции, из-за чего ночь она провела в отделении. Сообщалось, что женщине грозил административный арест, обязательные работы или штраф, напоминает MK.RU . Обновлено в 18:28 Тверской суд Москвы назначил зоозащитнице из США Алисии Дей 13 суток ареста. Как уточнили в суде ТАСС, она понесет наказание за неповиновение сотрудникам полиции.

Гражданка США Алисия Дей, выгуливавшая теленка на Красной площади в Москве, оштрафована на 20 тысяч рублей. На нее был составлен протокол по статье о нарушении установленного порядка проведения собрания, митинга или пикетирования. «Американку, выгуливавшую теленка на Красной площади, оштрафовали на 20 тысяч по первому протоколу», — передает РИА Новости. Также в агентстве уточнили, что разбирательство по второму протоколу будет позже. Алисия Дей работает волонтером организации по защите животных. Агентству ТАСС задержанная рассказала, что хотела отвезти теленка в Киров и показать ему Россию. Гражданка США также заявила, что не преследовала никаких политических целей. Ранее стало известно, что Дей купила теленка на «Авито», после чего решила показать ему Красную площадь. Однако женщину немедленно задержали сотрудники полиции, из-за чего ночь она провела в отделении. Сообщалось, что женщине грозил административный арест, обязательные работы или штраф, напоминает MK.RU. Обновлено в 18:28 Тверской суд Москвы назначил зоозащитнице из США Алисии Дей 13 суток ареста. Как уточнили в суде ТАСС, она понесет наказание за неповиновение сотрудникам полиции.