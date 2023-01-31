В Нижневартовске жители просят снести дом, в котором после взрыва появились трещины

01 февраля 2023 в 18:16 Размер текста - 17 +

Жильцы обнаружили трещины после взрыва соседнего дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ В Нижневартовске (ХМАО) жильцы дома по улице Мира, 8а, где после взрыва и разбора завалов в соседней пятиэтажке в стенах появились трещины, просят признать здание аварийным и снести его. Один из жильцов на условиях анонимности рассказал корреспонденту URA.RU, что он и его соседи планируют опротестовать результаты экспертизы, которая признала их дом пригодным для проживания. «Наш дом построен в 1974 году — это единое целое здание под общей крышей, состоящее из трех корпусов, которые фактически достигли максимального износа за 49 лет. Взрывная волна в среднем здании (Мира, 6а — прим. URA.RU) воздействовала на все межпанельные соединения и стыки. Мы будем просить администрацию на заседании комиссии включить в программу расселения все три дома», — рассказал собеседник агентства. Снести разрушенную пятиэтажку планируют летом, а к 2024 году должны расселить всех пострадавших. В администрации города сообщили, что подрядчик, который в течение двух месяцев подготовит проект сноса, уже определен. Жильцы Мира, 8а предлагают построить компактный девятиэтажный дом на месте демонтированных зданий. «Инженерные коммуникации все подведены. К тому же, это центр города, в микрорайоне есть вся инфраструктура, включая школы и детские сады, поэтому квадратный метр жилья здесь будет в цене», — добавил житель дома. Ранее URA.RU писало, что связанные арочными перекрытиями с разрушенным домом здания признаны ограниченно работоспособными. Окончательное решение о сносе или ремонте домов примет межведомственная комиссия 9 февраля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске (ХМАО) жильцы дома по улице Мира, 8а, где после взрыва и разбора завалов в соседней пятиэтажке в стенах появились трещины, просят признать здание аварийным и снести его. Один из жильцов на условиях анонимности рассказал корреспонденту URA.RU, что он и его соседи планируют опротестовать результаты экспертизы, которая признала их дом пригодным для проживания. «Наш дом построен в 1974 году — это единое целое здание под общей крышей, состоящее из трех корпусов, которые фактически достигли максимального износа за 49 лет. Взрывная волна в среднем здании (Мира, 6а — прим. URA.RU) воздействовала на все межпанельные соединения и стыки. Мы будем просить администрацию на заседании комиссии включить в программу расселения все три дома», — рассказал собеседник агентства. Снести разрушенную пятиэтажку планируют летом, а к 2024 году должны расселить всех пострадавших. В администрации города сообщили, что подрядчик, который в течение двух месяцев подготовит проект сноса, уже определен. Жильцы Мира, 8а предлагают построить компактный девятиэтажный дом на месте демонтированных зданий. «Инженерные коммуникации все подведены. К тому же, это центр города, в микрорайоне есть вся инфраструктура, включая школы и детские сады, поэтому квадратный метр жилья здесь будет в цене», — добавил житель дома. Ранее URA.RU писало, что связанные арочными перекрытиями с разрушенным домом здания признаны ограниченно работоспособными. Окончательное решение о сносе или ремонте домов примет межведомственная комиссия 9 февраля.