В Нижневартовске жители домов, рядом с которыми взорвался газ, получили результаты экспертизы

В Нижневартовске дома, рядом с которыми взорвался газ, признали ограничено пригодными для эксплуатации

31 января 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

Жители домов по соседству с разрушенным получили результаты экспертизы Фото: Елена Антипина © URA.RU новость из сюжета Взрыв газа в Нижневартовске В Нижневартовске (ХМАО) жильцы пятиэтажек на Мира, 8а и Мира, 4а, по соседству с которыми 4 декабря взрыв газа разрушил два подъезда, получили результаты экспертизы Всероссийского НИИ ГО и ЧС. Один из жителей сообщил корреспонденту URA.RU на условиях анонимности, что оба здания по итогам проверки отнесли к категории «работоспособное — ограниченно работоспособное», а окончательное решение о будущем домов будет принято на заседании межведомственной комиссии. «Оба наших дома, в которых после взрыва на Мира, 6а, появились трещины, признаны по результатам экспертизы „работоспособными — ограниченно работоспособными“. В чате жильцов представитель администрации города сообщил, что окончательное решение по сносу или признанию домов пригодными для жилья будет принято по итогам заседания межведомственной комиссии в мэрии города», — рассказал житель Мира, 8а. Жильцы добавили, что в документе содержится рекомендация исключить сильные ударные воздействия на грунт и здание при сносе средней пятиэтажки, пострадавшей в ходе взрыва, а также обратить внимание на консольные надстройки-балконы в арке, примыкающей к Мира, 6а. «Арки рекомендуют демонтировать, а затем обследовать дома после сноса Мира, 6а», — уточнил собеседник агентства. В департаменте ЖКХ администрации Нижневартовска корреспонденту URA.RU подтвердили, что окончательную судьбу домов решит заседание комиссии. «Там будут эксперты, строители, представители администрации, которые совместно с жильцами будут определять, возможно ли отреставрировать здания. Заседание состоится 9 февраля», — уточнили в департаменте. Ранее URA.RU писало о том, что жители Мира, 8а вызвали спасателей из-за появившихся трещин в несущей стене. Перед этим жильцы обнаружили обвал грунта, который в мэрии объяснили переливом канализационных вод. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске (ХМАО) жильцы пятиэтажек на Мира, 8а и Мира, 4а, по соседству с которыми 4 декабря взрыв газа разрушил два подъезда, получили результаты экспертизы Всероссийского НИИ ГО и ЧС. Один из жителей сообщил корреспонденту URA.RU на условиях анонимности, что оба здания по итогам проверки отнесли к категории «работоспособное — ограниченно работоспособное», а окончательное решение о будущем домов будет принято на заседании межведомственной комиссии. «Оба наших дома, в которых после взрыва на Мира, 6а, появились трещины, признаны по результатам экспертизы „работоспособными — ограниченно работоспособными“. В чате жильцов представитель администрации города сообщил, что окончательное решение по сносу или признанию домов пригодными для жилья будет принято по итогам заседания межведомственной комиссии в мэрии города», — рассказал житель Мира, 8а. Жильцы добавили, что в документе содержится рекомендация исключить сильные ударные воздействия на грунт и здание при сносе средней пятиэтажки, пострадавшей в ходе взрыва, а также обратить внимание на консольные надстройки-балконы в арке, примыкающей к Мира, 6а. «Арки рекомендуют демонтировать, а затем обследовать дома после сноса Мира, 6а», — уточнил собеседник агентства. В департаменте ЖКХ администрации Нижневартовска корреспонденту URA.RU подтвердили, что окончательную судьбу домов решит заседание комиссии. «Там будут эксперты, строители, представители администрации, которые совместно с жильцами будут определять, возможно ли отреставрировать здания. Заседание состоится 9 февраля», — уточнили в департаменте. Ранее URA.RU писало о том, что жители Мира, 8а вызвали спасателей из-за появившихся трещин в несущей стене. Перед этим жильцы обнаружили обвал грунта, который в мэрии объяснили переливом канализационных вод.