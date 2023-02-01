В Госдуме объяснились за траты средств из фонда народных денег

Депутат Госдумы Аксаков: траты из ФНБ призваны нарастить инвестиции в бюджет РФ

02 февраля 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Средства ФНБ позволят обеспечить приток новых бюджетных денег Фото: Алексей Гущин © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Средства, которые берет правительство РФ из Фонда национального благосостояния (ФНБ), используются не для погашения потребностей, а для наращивания инвестиционного процесса. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Деньги, которые заложены в ФНБ, не уходят на потребление. Это все инвестиции, которые должны обеспечить экономический рост, соответственно, приток новых бюджетных денег. Так что это не трата, а инвестирование денег для получения в будущем дополнительных доходов в бюджет, а значит и в Фонд национального благосостояния. Этот эффект мы увидим уже по итогам нынешнего года», — заявил Анатолий Аксаков. Как отметил парламентарий, даже на Западе признают, что Россия с достоинством проходит испытания санкциями. «Ситуация в экономике намного лучше, чем прогнозировали на Западе. Этот год ожидается с плюсом. Нам важно, чтобы инвестиционный процесс не ослаблялся, а наращивался. Чтобы он наращивался, надо тратить деньги, в том числе из бюджета Фонда национального благосостояния», — заключил политик. Ранее стало известно, что правительство распорядилось направить триллион рублей из ФНБ на покрытие дефицита федерального бюджета в 2022 году. При этом из-за возможных низких доходов от нефтегазовой отрасли в 2023 году российским властям вновь придется использовать средства из Фонда национального благосостояния. Первый зампредседателя комитета Госдумы России по бюджету и налогам Михаил Щапов в разговоре с URA.RU подчеркнул, что правительству необходимо найти способы увеличить доходы бюджета страны в ближайшие полгода, иначе есть риск, что Фонд национального благосостояния может опустеть. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Средства, которые берет правительство РФ из Фонда национального благосостояния (ФНБ), используются не для погашения потребностей, а для наращивания инвестиционного процесса. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Деньги, которые заложены в ФНБ, не уходят на потребление. Это все инвестиции, которые должны обеспечить экономический рост, соответственно, приток новых бюджетных денег. Так что это не трата, а инвестирование денег для получения в будущем дополнительных доходов в бюджет, а значит и в Фонд национального благосостояния. Этот эффект мы увидим уже по итогам нынешнего года», — заявил Анатолий Аксаков. Как отметил парламентарий, даже на Западе признают, что Россия с достоинством проходит испытания санкциями. «Ситуация в экономике намного лучше, чем прогнозировали на Западе. Этот год ожидается с плюсом. Нам важно, чтобы инвестиционный процесс не ослаблялся, а наращивался. Чтобы он наращивался, надо тратить деньги, в том числе из бюджета Фонда национального благосостояния», — заключил политик. Ранее стало известно, что правительство распорядилось направить триллион рублей из ФНБ на покрытие дефицита федерального бюджета в 2022 году. При этом из-за возможных низких доходов от нефтегазовой отрасли в 2023 году российским властям вновь придется использовать средства из Фонда национального благосостояния. Первый зампредседателя комитета Госдумы России по бюджету и налогам Михаил Щапов в разговоре с URA.RU подчеркнул, что правительству необходимо найти способы увеличить доходы бюджета страны в ближайшие полгода, иначе есть риск, что Фонд национального благосостояния может опустеть.