01 февраля 2023

В Госдуме объяснились за траты средств из фонда народных денег

Депутат Госдумы Аксаков: траты из ФНБ призваны нарастить инвестиции в бюджет РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермь , купюры, пять тысяч, пятьдесят рублей, деньги, рубли
Средства ФНБ позволят обеспечить приток новых бюджетных денег Фото:
новость из сюжета
Новая экономика России

Средства, которые берет правительство РФ из Фонда национального благосостояния (ФНБ), используются не для погашения потребностей, а для наращивания инвестиционного процесса. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Деньги, которые заложены в ФНБ, не уходят на потребление. Это все инвестиции, которые должны обеспечить экономический рост, соответственно, приток новых бюджетных денег. Так что это не трата, а инвестирование денег для получения в будущем дополнительных доходов в бюджет, а значит и в Фонд национального благосостояния. Этот эффект мы увидим уже по итогам нынешнего года», — заявил Анатолий Аксаков.

Как отметил парламентарий, даже на Западе признают, что Россия с достоинством проходит испытания санкциями. «Ситуация в экономике намного лучше, чем прогнозировали на Западе. Этот год ожидается с плюсом. Нам важно, чтобы инвестиционный процесс не ослаблялся, а наращивался. Чтобы он наращивался, надо тратить деньги, в том числе из бюджета Фонда национального благосостояния», — заключил политик.

Ранее стало известно, что правительство распорядилось направить триллион рублей из ФНБ на покрытие дефицита федерального бюджета в 2022 году. При этом из-за возможных низких доходов от нефтегазовой отрасли в 2023 году российским властям вновь придется использовать средства из Фонда национального благосостояния. Первый зампредседателя комитета Госдумы России по бюджету и налогам Михаил Щапов в разговоре с URA.RU подчеркнул, что правительству необходимо найти способы увеличить доходы бюджета страны в ближайшие полгода, иначе есть риск, что Фонд национального благосостояния может опустеть.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Средства, которые берет правительство РФ из Фонда национального благосостояния (ФНБ), используются не для погашения потребностей, а для наращивания инвестиционного процесса. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Деньги, которые заложены в ФНБ, не уходят на потребление. Это все инвестиции, которые должны обеспечить экономический рост, соответственно, приток новых бюджетных денег. Так что это не трата, а инвестирование денег для получения в будущем дополнительных доходов в бюджет, а значит и в Фонд национального благосостояния. Этот эффект мы увидим уже по итогам нынешнего года», — заявил Анатолий Аксаков. Как отметил парламентарий, даже на Западе признают, что Россия с достоинством проходит испытания санкциями. «Ситуация в экономике намного лучше, чем прогнозировали на Западе. Этот год ожидается с плюсом. Нам важно, чтобы инвестиционный процесс не ослаблялся, а наращивался. Чтобы он наращивался, надо тратить деньги, в том числе из бюджета Фонда национального благосостояния», — заключил политик. Ранее стало известно, что правительство распорядилось направить триллион рублей из ФНБ на покрытие дефицита федерального бюджета в 2022 году. При этом из-за возможных низких доходов от нефтегазовой отрасли в 2023 году российским властям вновь придется использовать средства из Фонда национального благосостояния. Первый зампредседателя комитета Госдумы России по бюджету и налогам Михаил Щапов в разговоре с URA.RU подчеркнул, что правительству необходимо найти способы увеличить доходы бюджета страны в ближайшие полгода, иначе есть риск, что Фонд национального благосостояния может опустеть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...