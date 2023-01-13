РБК: правительство возьмет из «народной кубышки» деньги из-за проблем с продажей нефти

РБК: из-за низких доходов от газа и нефти в 2023 году власти используют средства ФНБ

13 января 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

В 2023 году России может не хватить дохода от нефти и газа, пишет издание Фото: Александр Елизаров © URA.RU Из-за возможных низких доходов от нефтегазовой отрасли в 2023 году российским властям придется использовать средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом пишет РБК. «Есть вероятность, что в 2023 году нефтегазовые доходы федерального бюджета окажутся ниже базовых», — передает издание слова директора по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрия Полевого, уточняя, что базовый доход от нефтегазовой отрасли на 2023 год был установлен на уровне 8 триллионов рублей. По мнению эксперта, для того, чтобы сохранить запланированные расходы российское правительство, в таком случае, будет вынуждено использовать средства из ФНБ. Ранее Совет Федерации принял бюджет на 2023 год в размере 29 триллионов рублей. Депутат Госдумы Светлана Бессараб в разговоре с URA.RU отмечала, что для ведения спецоперации на Украине средства из ФНБ задействованы не будут. А депутат Госдумы Кирьянов заявлял, что средства из фонда в 2023 году будут привлечены для социальных выплат россиянам, сообщает «Национальная служба новостей».

Из-за возможных низких доходов от нефтегазовой отрасли в 2023 году российским властям придется использовать средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом пишет РБК. «Есть вероятность, что в 2023 году нефтегазовые доходы федерального бюджета окажутся ниже базовых», — передает издание слова директора по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрия Полевого, уточняя, что базовый доход от нефтегазовой отрасли на 2023 год был установлен на уровне 8 триллионов рублей. По мнению эксперта, для того, чтобы сохранить запланированные расходы российское правительство, в таком случае, будет вынуждено использовать средства из ФНБ. Ранее Совет Федерации принял бюджет на 2023 год в размере 29 триллионов рублей. Депутат Госдумы Светлана Бессараб в разговоре с URA.RU отмечала, что для ведения спецоперации на Украине средства из ФНБ задействованы не будут. А депутат Госдумы Кирьянов заявлял, что средства из фонда в 2023 году будут привлечены для социальных выплат россиянам, сообщает «Национальная служба новостей».