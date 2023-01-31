СК разберется в деле хищения бюджетных средств при строительстве главной дороги ЯНАО

В ЯНАО возбуждено уголовное дело по факту хищению средств подрядчиком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следственное управление СК РФ по ЯНАО разберется в деле по факту хищения бюджетных средств подрядчиком при строительстве автодороги Надым — Салехард. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

«Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по ЯНАО возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при строительстве автодороги, по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)», — сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что с 2011 по 2016 год во время действия контракта подрядчик украл денежные средства на сумму 7,5 миллионов рублей. На данный момент устанавливаются факты и лица, которые могут быть также причастны к преступлению.

Ранее сообщалось, что губернатор Дмитрий Артюхов пообещал завершить ремонт автодороги Надым — Салехард к концу 2024 года. К этому времени плохих участков на дороге быть не должно.