Пригожин опроверг информацию об окружении Бахмута

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Бои за Бахмут пока продолжаются Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Армии России и ЧВК «Вагнер» пока не удалось окружить Бахмут. Об этом сообщил глава ЧВК Евгений Пригожин, отвечая на вопросы журналистов о ситуации в городе.

«На сегодняшний день оперативного окружения Бахмута нет. Когда город будет взят, вы, безусловно, об этом узнаете», — привела пресс-служба Пригожина его слова в telegram-канале.

Бои за Бахмут идут уже несколько месяцев. На сегодняшний день ни одна из сторон не может похвастаться уверенным взятием города.

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Армии России и ЧВК «Вагнер» пока не удалось окружить Бахмут. Об этом сообщил глава ЧВК Евгений Пригожин, отвечая на вопросы журналистов о ситуации в городе. «На сегодняшний день оперативного окружения Бахмута нет. Когда город будет взят, вы, безусловно, об этом узнаете», — привела пресс-служба Пригожина его слова в telegram-канале. Бои за Бахмут идут уже несколько месяцев. На сегодняшний день ни одна из сторон не может похвастаться уверенным взятием города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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