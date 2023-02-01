Пригожин опроверг информацию об окружении Бахмута

Бои за Бахмут пока продолжаются
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Армии России и ЧВК «Вагнер» пока не удалось окружить Бахмут. Об этом сообщил глава ЧВК Евгений Пригожин, отвечая на вопросы журналистов о ситуации в городе.
«На сегодняшний день оперативного окружения Бахмута нет. Когда город будет взят, вы, безусловно, об этом узнаете», — привела пресс-служба Пригожина его слова в telegram-канале.
Бои за Бахмут идут уже несколько месяцев. На сегодняшний день ни одна из сторон не может похвастаться уверенным взятием города.
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