Иммунолог назвал главные ошибки россиян при лечении гриппа и ОРВИ

Иммунолог Болибок предостерег россиян от алкоголя при гриппе

02 февраля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Человек с ОРВИ может совершить ряд ошибок, которые усугубляют положение Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Свиной грипп — 2022 При первых признаках заболевания гриппом или ОРВИ люди прибегают к употреблению алкоголя и посещению бани, что является частыми ошибками при таком состоянии организма. Об этом URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «Самая главная ошибка, когда начинается температура или простуда, это начинают пить алкоголь, что очень сильно усугубляет состояние свертывающей системы крови. Вполне может привести к более тяжелому течению, осложнению со стороны сердечно-сосудистой системы и тромбозу. Начинается грипп или ОРВИ и человек может выпить водку, перцовки или самогонку. Сегодня выпил, а нарушение свертываемости держится несколько дней», — сказал Владимир Болибок. «На следующем месте — это использование тепловых процедур. Кто-то идет в баню, кто-то принимает горячую ванну. Если у человека повышается температура, ему ни в коем случае нельзя ни в баню, ни в сауну, ни горячую ванну принимать. У него и так организм с перегрузкой работает. Если он еще начнет перегреваться, то будет только хуже», — добавил специалист. Кроме того, некоторые россияне начинают принимать препараты, которые больше вредят, чем помогают, отметил иммунолог. «Люди начинают глотать все подряд. Единственное, что можно и нужно принимать, это противовоспалительная группа, но по самочувствию. Иногда саму температуру люди переносят легко и жаропонижающие или противовоспалительные не нужны», — уточнил он. «Как только температура поднимается, люди начинают принимать антибиотики. Любой воспалительный процесс, как правило, начинается с вирусов. Антибиотики совершенно не действуют на вирусы. Они уничтожают микрофлору. Нормальная микрофлора является помощником в борьбе с чужеродными инфекциями. Она называется дружественная микрофлора, а антибиотики ее уничтожают», — подчеркнул Болибок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

При первых признаках заболевания гриппом или ОРВИ люди прибегают к употреблению алкоголя и посещению бани, что является частыми ошибками при таком состоянии организма. Об этом URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «Самая главная ошибка, когда начинается температура или простуда, это начинают пить алкоголь, что очень сильно усугубляет состояние свертывающей системы крови. Вполне может привести к более тяжелому течению, осложнению со стороны сердечно-сосудистой системы и тромбозу. Начинается грипп или ОРВИ и человек может выпить водку, перцовки или самогонку. Сегодня выпил, а нарушение свертываемости держится несколько дней», — сказал Владимир Болибок. «На следующем месте — это использование тепловых процедур. Кто-то идет в баню, кто-то принимает горячую ванну. Если у человека повышается температура, ему ни в коем случае нельзя ни в баню, ни в сауну, ни горячую ванну принимать. У него и так организм с перегрузкой работает. Если он еще начнет перегреваться, то будет только хуже», — добавил специалист. Кроме того, некоторые россияне начинают принимать препараты, которые больше вредят, чем помогают, отметил иммунолог. «Люди начинают глотать все подряд. Единственное, что можно и нужно принимать, это противовоспалительная группа, но по самочувствию. Иногда саму температуру люди переносят легко и жаропонижающие или противовоспалительные не нужны», — уточнил он. «Как только температура поднимается, люди начинают принимать антибиотики. Любой воспалительный процесс, как правило, начинается с вирусов. Антибиотики совершенно не действуют на вирусы. Они уничтожают микрофлору. Нормальная микрофлора является помощником в борьбе с чужеродными инфекциями. Она называется дружественная микрофлора, а антибиотики ее уничтожают», — подчеркнул Болибок.