Гостиница в Нижневартовске устранила нарушения после жалоб беженцев омбудсмену ХМАО

01 февраля 2023 в 20:24 Размер текста - 17 +

Жалобу беженцев устранили после вмешательства Натальи Стребковой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины В Нижневартовске руководство гостиницы «Alberta House», где временно проживающие беженцы из Донбасса пожаловались уполномоченному по правам человека в ХМАО Наталье Стребковой на качество питания и воды, устранило нарушения. Омбудсмен сообщила корреспонденту URA.RU, что пункт временного размещения проверили общественники. «Мои общественники проверили ПВР через два дня после встречи с беженцами. Все замечания руководство гостиницы оперативно устранило», — прокомментировала Стребкова. По словам омбудсмена, теперь поставки воды, на недостаток которой жаловались беженцы в ходе встречи в ПВР, налажены. От одноразовой посуды тоже избавились. «Воды достаточно, график работы ресторана продлили с учетом возвращения каждого из проживающих. Всех кормят по времени их явки. Необходимой посудой по требованию обеспечили», — добавила Стребкова. Ранее URA.RU писало о коллективной жалобе на организацию питания в пункте временного размещения беженцев «Alberta House» в Нижневартовске . Омбудсмен во время встречи с беженцами поручила руководству ПВР устранить замечания.

В Нижневартовске руководство гостиницы «Alberta House», где временно проживающие беженцы из Донбасса пожаловались уполномоченному по правам человека в ХМАО Наталье Стребковой на качество питания и воды, устранило нарушения. Омбудсмен сообщила корреспонденту URA.RU, что пункт временного размещения проверили общественники. «Мои общественники проверили ПВР через два дня после встречи с беженцами. Все замечания руководство гостиницы оперативно устранило», — прокомментировала Стребкова. По словам омбудсмена, теперь поставки воды, на недостаток которой жаловались беженцы в ходе встречи в ПВР, налажены. От одноразовой посуды тоже избавились. «Воды достаточно, график работы ресторана продлили с учетом возвращения каждого из проживающих. Всех кормят по времени их явки. Необходимой посудой по требованию обеспечили», — добавила Стребкова. Ранее URA.RU писало о коллективной жалобе на организацию питания в пункте временного размещения беженцев «Alberta House» в Нижневартовске . Омбудсмен во время встречи с беженцами поручила руководству ПВР устранить замечания.