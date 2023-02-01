Гостиница в Нижневартовске устранила нарушения после жалоб беженцев омбудсмену ХМАО

В Нижневартовске руководство гостиницы «Alberta House», где временно проживающие беженцы из Донбасса пожаловались уполномоченному по правам человека в ХМАО Наталье Стребковой на качество питания и воды, устранило нарушения. Омбудсмен сообщила корреспонденту URA.RU, что пункт временного размещения проверили общественники.
«Мои общественники проверили ПВР через два дня после встречи с беженцами. Все замечания руководство гостиницы оперативно устранило», — прокомментировала Стребкова.
По словам омбудсмена, теперь поставки воды, на недостаток которой жаловались беженцы в ходе встречи в ПВР, налажены. От одноразовой посуды тоже избавились. «Воды достаточно, график работы ресторана продлили с учетом возвращения каждого из проживающих. Всех кормят по времени их явки. Необходимой посудой по требованию обеспечили», — добавила Стребкова.
Ранее URA.RU писало о коллективной жалобе на организацию питания в пункте временного размещения беженцев «Alberta House» в Нижневартовске . Омбудсмен во время встречи с беженцами поручила руководству ПВР устранить замечания.
О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.