Гостиница в Нижневартовске устранила нарушения после жалоб беженцев омбудсмену ХМАО

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Координационный совет Уполномоченных по правам человека в УрФО. Челябинск, портрет, стребкова наталья
Жалобу беженцев устранили после вмешательства Натальи Стребковой Фото:
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Беженцы с Донбасса и Украины

В Нижневартовске руководство гостиницы «Alberta House», где временно проживающие беженцы из Донбасса пожаловались уполномоченному по правам человека в ХМАО Наталье Стребковой на качество питания и воды, устранило нарушения. Омбудсмен сообщила корреспонденту URA.RU, что пункт временного размещения проверили общественники.

«Мои общественники проверили ПВР через два дня после встречи с беженцами. Все замечания руководство гостиницы оперативно устранило», — прокомментировала Стребкова.

По словам омбудсмена, теперь поставки воды, на недостаток которой жаловались беженцы в ходе встречи в ПВР, налажены. От одноразовой посуды тоже избавились. «Воды достаточно, график работы ресторана продлили с учетом возвращения каждого из проживающих. Всех кормят по времени их явки. Необходимой посудой по требованию обеспечили», — добавила Стребкова.

Ранее URA.RU писало о коллективной жалобе на организацию питания в пункте временного размещения беженцев «Alberta House» в Нижневартовске . Омбудсмен во время встречи с беженцами поручила руководству ПВР устранить замечания.

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В Нижневартовске руководство гостиницы «Alberta House», где временно проживающие беженцы из Донбасса пожаловались уполномоченному по правам человека в ХМАО Наталье Стребковой на качество питания и воды, устранило нарушения. Омбудсмен сообщила корреспонденту URA.RU, что пункт временного размещения проверили общественники. «Мои общественники проверили ПВР через два дня после встречи с беженцами. Все замечания руководство гостиницы оперативно устранило», — прокомментировала Стребкова. По словам омбудсмена, теперь поставки воды, на недостаток которой жаловались беженцы в ходе встречи в ПВР, налажены. От одноразовой посуды тоже избавились. «Воды достаточно, график работы ресторана продлили с учетом возвращения каждого из проживающих. Всех кормят по времени их явки. Необходимой посудой по требованию обеспечили», — добавила Стребкова. Ранее URA.RU писало о коллективной жалобе на организацию питания в пункте временного размещения беженцев «Alberta House» в Нижневартовске . Омбудсмен во время встречи с беженцами поручила руководству ПВР устранить замечания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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