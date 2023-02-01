Замгенпрокурора РФ призвал прокурора ХМАО активнее искать коррупцию среди чиновников

Во время итоговой коллегии замгенпрокурора РФ призвал активнее искать коррупцию среди югорских чиновников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев призвал югорских прокуроров активнее искать случаи коррупции среди чиновников. Об этом он заявил после доклада об уголовном деле в отношении замначальника теротдела Роспотребнадзора, которая попалась на взятке. Поручение Зайцев озвучил во время итоговой коллегии окружной прокуратуры после отчета прокурора ХМАО Евгения Ботвинкина, передает журналист URA.RU.

«По материалам нашей проверки возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении заместителя начальника территориального отдела Роспотребнадзора. Которая в нарушение введенного моратория провела контрольное мероприятие по отношению к частной образовательной организации с целью получения незаконного вознаграждения», — сказал Ботвинкин.

Зайцев ответил, что прокуратуре нужно еще эффективнее реагировать и искать коррупционные преступления. «Одного уголовного дела недостаточно, я думаю, что таких случаев не один. Таких деятелей нужно ставить на свое место. Поэтому не успокаивайтесь, всего одно дело на руки — это, конечно, очень мало», — сказал Зайцев.

Ранее URA.RU писало, что сотруднице Роспотребнадзора из ХМАО предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений по фактам взяточничества и вымогательства. Она угрожала организациям проверкой и привлечением к ответственности, требуя при этом взятки, чтобы избежать последствий.