Депутат из ХМАО обвинил мэрию в оказании давления на бизнес супруги

Депутат от КПРФ Макаров обвинил мэрию Мегиона в оказании давления на бизнес жены

Депутат Макаров подозревает власти города в проверке бизнеса супруги Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Депутат городской думы Мегиона от партии КПРФ Виктор Макаров заявил, что связывает проверку бизнеса его жены, индивидуального предпринимателя Ольги Макаровой, со своей политической деятельностью. Макаров сообщил корреспонденту агентства, что жалобы в прокуратуру и Роспотребнадзор на воду «Мегионская-1» могли отправить местные власти, чтобы оказать на него давление.

«Жалобы на бизнес моей жены, вероятно, исходят от моих политических оппонентов. Я воюю с местными властями, поэтому на меня оказывается всевозможное давление. Например, я инициировал проверку главы Мегиона [Олега Дейнеки]на предмет превышения полномочий при использовании муниципальной спецтехники во время очистки снега во дворе его дома», — уточнил Макаров.

Супруга депутата и владелица бизнеса в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщила, что считает проверку безосновательной. «У меня есть все необходимые сертификаты и лицензии, воду берем из скважины. Все документы я готова предоставить правоохранительным органам», — отметила Макарова.

Ранее URA.RU писало о проверке питьевой воды «Мегионская-1», которую проводит местное отделение Роспотребнадзора. В жалобе указано, что номер скважины на этикетке заявителю не удалось найти на сайтах электронных картотек и Федерального агентства по недропользованию.