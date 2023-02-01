Блогер из ХМАО наладила параллельный импорт исчезнувшего из российских аптек «Нурофена»

Блогер Каримова из Нижневартовска наладила в Таиланде канал поставки пропавшего из российских аптек детского «Нурофена»

Блогер из ХМАО наладила параллельный импорт лекарств из Таиланда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Блогер Дарья Каримова из Нижневартовска наладила канал поставки исчезнувшего с полок российских аптек детского жаропонижающего сиропа «Нурофен» британской компании Reckitt Benckiser в обход санкций. Девушка открыла закупку для подписчиц на своей странице в соцсети и продает сироп, который стоил в аптеках около 300 рублей, за тысячу.

«Знаю, что в России закончился детский „Нурофен“, а в Таиланде он просто отличный. Цена препарата в аптеках — от 800 рублей, но так как мы меняли на баты уже не доллары, а рубли, со всеми учетами и потерями в сумме, „Нурофен“ будет стоить тысячу рублей», — обратилась Каримова к подписчикам в сети Instagram (запрещен в России, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ — прим. URA.RU).

Кроме жаропонижающего, девушка закупила местные противовирусные препараты, мази от боли в спине и спреи с обезболивающим эффектом. Вечером 1 февраля Каримова сообщила, что пока не принимает заказы на «Нурофен» и противовирусные. Ей пришлось докупить дополнительное место багажа. «Надеюсь, у нас не будет проблем на таможне», — уточнила блогер.

В Нижневартовске часть аудитории блогера раскритиковала закупку в одном из закрытых городских сообществ. «Раньше этот сироп стоил 150 рублей, у него много аналогов, не вижу смысла переплачивать», — поделились мнением жительницы Нижневартовска.

Ранее URA.RU писало об исчезновении детского «Нурофена» из аптек Нижневартовска, Ханты-Мансийска и Сургута . В департаменте здравоохранения ХМАО сообщили, что популярный сироп можно полностью заменить российскими аналогами.