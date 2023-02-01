01 февраля 2023

В свердловском городе простились с бойцом ЧВК «Вагнер», погибшим на спецоперации

Житель Новоуральска Денис Руденко погиб во время спецоперации на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчанин погиб 15 декабря во время боев под Артемовском Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Новоуральске (Свердловская область) простились с бойцом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Денисом Руденко, который погиб во время специальной военной операции на Украине. Об этом заявил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев.

«Город простился с Денисом Руденко, военнослужащим ЧВК „Вагнер“. Он погиб 15 декабря в ходе специальной военной операции в Артемовске. Искренние соболезнования родным и близким Дениса. Вечная память герою», — написал Вячеслав Тюменцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Россия проводит с 24 февраля специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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В Новоуральске (Свердловская область) простились с бойцом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Денисом Руденко, который погиб во время специальной военной операции на Украине. Об этом заявил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев. «Город простился с Денисом Руденко, военнослужащим ЧВК „Вагнер“. Он погиб 15 декабря в ходе специальной военной операции в Артемовске. Искренние соболезнования родным и близким Дениса. Вечная память герою», — написал Вячеслав Тюменцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Россия проводит с 24 февраля специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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