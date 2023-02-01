В свердловском городе простились с бойцом ЧВК «Вагнер», погибшим на спецоперации

Житель Новоуральска Денис Руденко погиб во время спецоперации на Украине

02 февраля 2023 в 06:49 Размер текста - 17 +

Свердловчанин погиб 15 декабря во время боев под Артемовском Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Новоуральске (Свердловская область) простились с бойцом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Денисом Руденко, который погиб во время специальной военной операции на Украине. Об этом заявил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев. «Город простился с Денисом Руденко, военнослужащим ЧВК „Вагнер“. Он погиб 15 декабря в ходе специальной военной операции в Артемовске. Искренние соболезнования родным и близким Дениса. Вечная память герою», — написал Вячеслав Тюменцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Россия проводит с 24 февраля специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

В Новоуральске (Свердловская область) простились с бойцом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Денисом Руденко, который погиб во время специальной военной операции на Украине. Об этом заявил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев. «Город простился с Денисом Руденко, военнослужащим ЧВК „Вагнер“. Он погиб 15 декабря в ходе специальной военной операции в Артемовске. Искренние соболезнования родным и близким Дениса. Вечная память герою», — написал Вячеслав Тюменцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Россия проводит с 24 февраля специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.