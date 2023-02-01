Ирландцы шокированы жизнью украинских беженцев

Irish Independent: украинские беженцы в Ирландии живут в холоде и с крысами

02 февраля 2023 в 07:46 Размер текста - 17 +

В Ирландии украинские беженцы вынуждены жить в неподходящих условиях, сообщил журналист Родни Эдвардс Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Ирландии украинских беженцев селят в тесное жилье без ванных комнат. Об этом рассказал ирландский журналист Родни Эдвардс. Людям приходится жить в холоде и страдать от грызунов. «Представьте себе раздевалку в магазине. Получается как бы увеличенная версия этого. Есть три перегородки с занавеской спереди и односпальная кровать. Здесь нет никакого личного пространства», — рассказал журналист в материале для издания Irish Independent. Он также отметил, что беженцы вынуждены выходить на улицу в холод, чтобы помыться. Беженцы жалуются на крыс и мышей. У украинских беженцев в Великобритании заканчивается спонсорская программа. Это означает, что многие из них могут стать бездомными, передает «Царьград». Украинцы в Швейцарии были вынуждены обратиться в суд, потому что они недополучают пособия. Вместо 15 долларов ежедневно они получали только 12, передает «Федеральное агентство новостей».

В Ирландии украинских беженцев селят в тесное жилье без ванных комнат. Об этом рассказал ирландский журналист Родни Эдвардс. Людям приходится жить в холоде и страдать от грызунов. «Представьте себе раздевалку в магазине. Получается как бы увеличенная версия этого. Есть три перегородки с занавеской спереди и односпальная кровать. Здесь нет никакого личного пространства», — рассказал журналист в материале для издания Irish Independent. Он также отметил, что беженцы вынуждены выходить на улицу в холод, чтобы помыться. Беженцы жалуются на крыс и мышей. У украинских беженцев в Великобритании заканчивается спонсорская программа. Это означает, что многие из них могут стать бездомными, передает «Царьград». Украинцы в Швейцарии были вынуждены обратиться в суд, потому что они недополучают пособия. Вместо 15 долларов ежедневно они получали только 12, передает «Федеральное агентство новостей».