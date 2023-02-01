Депутат Пермского заксобрания Наборщиков возвращается на родину для борьбы с мэром

02 февраля 2023 в 08:47 Размер текста - 17 +

Алексей Наборщиков уже сформировал предвыборный штаб Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Депутат заксобрания Пермского края Алексей Наборщиков (КПРФ) планирует поучаствовать в конкурсе по отбору мэра Чайковского. Он подтвердил URA.RU, что у него уже сформирован предвыборный штаб, а также есть программа развития округа. По словам Наборщикова, он выдвигает свою кандидатуру в противовес действующему мэру Юрию Вострикову, так как недоволен его политикой. «Я иду, чтобы отстаивать интересы народа. Юрий Востриков замечен в целой серии скандалов, связанных с похоронным бизнесом и продажей муниципального имущества. Я за развитие города на основании честного исполнения законов, а когда будет честность, то и предприниматели будут активнее вкладываться», — отметил Наборщиков. О том, что Наборщиков планирует поучаствовать в конкурсе на замещение должности мэра, URA.RU сообщало 30 января. В сентябре 2023 года в Чайковском пройдут выборы в думу. После этого закончится срок полномочий Юрия Вострикова.

Депутат заксобрания Пермского края Алексей Наборщиков (КПРФ) планирует поучаствовать в конкурсе по отбору мэра Чайковского. Он подтвердил URA.RU, что у него уже сформирован предвыборный штаб, а также есть программа развития округа. По словам Наборщикова, он выдвигает свою кандидатуру в противовес действующему мэру Юрию Вострикову, так как недоволен его политикой. «Я иду, чтобы отстаивать интересы народа. Юрий Востриков замечен в целой серии скандалов, связанных с похоронным бизнесом и продажей муниципального имущества. Я за развитие города на основании честного исполнения законов, а когда будет честность, то и предприниматели будут активнее вкладываться», — отметил Наборщиков. О том, что Наборщиков планирует поучаствовать в конкурсе на замещение должности мэра, URA.RU сообщало 30 января. В сентябре 2023 года в Чайковском пройдут выборы в думу. После этого закончится срок полномочий Юрия Вострикова.