01 февраля 2023

Депутат Пермского заксобрания Наборщиков возвращается на родину для борьбы с мэром

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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, наборщиков алексей
Алексей Наборщиков уже сформировал предвыборный штаб Фото:

Депутат заксобрания Пермского края Алексей Наборщиков (КПРФ) планирует поучаствовать в конкурсе по отбору мэра Чайковского. Он подтвердил URA.RU, что у него уже сформирован предвыборный штаб, а также есть программа развития округа. По словам Наборщикова, он выдвигает свою кандидатуру в противовес действующему мэру Юрию Вострикову, так как недоволен его политикой.

«Я иду, чтобы отстаивать интересы народа. Юрий Востриков замечен в целой серии скандалов, связанных с похоронным бизнесом и продажей муниципального имущества. Я за развитие города на основании честного исполнения законов, а когда будет честность, то и предприниматели будут активнее вкладываться», — отметил Наборщиков.

О том, что Наборщиков планирует поучаствовать в конкурсе на замещение должности мэра, URA.RU сообщало 30 января. В сентябре 2023 года в Чайковском пройдут выборы в думу. После этого закончится срок полномочий Юрия Вострикова.

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Депутат заксобрания Пермского края Алексей Наборщиков (КПРФ) планирует поучаствовать в конкурсе по отбору мэра Чайковского. Он подтвердил URA.RU, что у него уже сформирован предвыборный штаб, а также есть программа развития округа. По словам Наборщикова, он выдвигает свою кандидатуру в противовес действующему мэру Юрию Вострикову, так как недоволен его политикой. «Я иду, чтобы отстаивать интересы народа. Юрий Востриков замечен в целой серии скандалов, связанных с похоронным бизнесом и продажей муниципального имущества. Я за развитие города на основании честного исполнения законов, а когда будет честность, то и предприниматели будут активнее вкладываться», — отметил Наборщиков. О том, что Наборщиков планирует поучаствовать в конкурсе на замещение должности мэра, URA.RU сообщало 30 января. В сентябре 2023 года в Чайковском пройдут выборы в думу. После этого закончится срок полномочий Юрия Вострикова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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