Депутат пермского заксобрания метит в мэры на родине

Депутат пермского заксобрания Алексей Наборщиков претендует на пост мэра Чайковского

Алексей Наборщиков до 2021 года был депутатом чайковской думы от КПРФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Депутат заксобрания Пермского края Алексей Наборщиков планирует побороться за место главы Чайковского. Об этом рассказывают источники URA.RU в политэлитах.

«Сейчас он формирует пул кандидатов на выборах в местную думу в сентябре 2023 года. Ведет переговоры с администрацией губернатора», — отметил собеседник.

Алексей Наборщиков не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Агентство направило запрос в пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен.

Полномочия главы Чайковского Юрия Вострикова заканчиваются осенью 2023 ноября года. Летом 2022 года краевые власти планировали поменять его, но потом решили оставить на время выборов. Считается, что только Вострикову по силам обеспечить результат на выборах. Для того, чтобы снизить шансы оппозиции, решено было поменять устав города. Алексей Наборщиков стал депутатом думы Чайковского от КПРФ в 2018 году. Он был избран первым заместителем председателя думы, но позже отказался от этих полномочий.

Обновлено в 9:08: В пресс-службе администрации губернатора пояснили, что переговоров с Алексеем Наборщиковым не было. С его стороны таких инициатив не поступало.