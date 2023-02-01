Посол Украины назвал неожиданную причину отказа Киева от переговоров с РФ

Посол Украины в Германии: Киев не идет на переговоры из-за страха потерять территории

02 февраля 2023 в 08:42 Размер текста - 17 +

Украина боится, что ее заставят отказаться от территорий, заявил украинский дипломат Алексей Макеев Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Все, кто склоняет Украину к переговорам с Россией, готовы пожертвовать украинскими территориями ради прекращения конфликта. Об этом рассказал посол Украины в Берлине Алексей Макеев в ответ на вопрос, как он относится к заявлению президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы стать посредником при переговорах. «Те, кто призывает к переговорам, до сих пор не внесли никаких конкретных предложений относительно того, как может выглядеть переговорная стратегия. Какова цель? К сожалению, в последние годы мы видели, что многие переговоры проходили за счет Украины и привели только к тому, что Украина потеряла больше территории и людей», — заявил Макеев в интервью немецкому изданию RND. Он заявил, что Украине нужны союзники, а не посредники. Президент Бразилии высказал готовность быть посредником при переговорах России и Украины, передает RT. Также он заявил, что Бразилия не собирается предоставлять вооружения Киеву. В немецких СМИ заявление Лулы назвали «пощечиной» канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, передает «Царьград».

Все, кто склоняет Украину к переговорам с Россией, готовы пожертвовать украинскими территориями ради прекращения конфликта. Об этом рассказал посол Украины в Берлине Алексей Макеев в ответ на вопрос, как он относится к заявлению президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы стать посредником при переговорах. «Те, кто призывает к переговорам, до сих пор не внесли никаких конкретных предложений относительно того, как может выглядеть переговорная стратегия. Какова цель? К сожалению, в последние годы мы видели, что многие переговоры проходили за счет Украины и привели только к тому, что Украина потеряла больше территории и людей», — заявил Макеев в интервью немецкому изданию RND. Он заявил, что Украине нужны союзники, а не посредники. Президент Бразилии высказал готовность быть посредником при переговорах России и Украины, передает RT. Также он заявил, что Бразилия не собирается предоставлять вооружения Киеву. В немецких СМИ заявление Лулы назвали «пощечиной» канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, передает «Царьград».