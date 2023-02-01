Министр обороны Украины запаниковал в преддверии годовщины СВО 02 февраля 2023 в 09:29 Размер текста - 17 + Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что понимает, на что может быть способна российская армия Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина опасается масштабного наступления 24 февраля, которое якобы готовит Россия. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, в Киеве понимают, на что может быть способна российская армия. «Мы считаем, что, поскольку они [россияне] живут в символике, они попытаются что-то предпринять примерно 24 февраля», — рассказал Резников в эфире французского телеканала BFM TV. Он отметил, что украинские власти не недооценивают Россию, они понимают масштаб российской армии, поэтому просят своих союзников ускорить военную помощь. Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов также ожидает, что Россия готовит масштабное наступление к годовщине проведения спецоперации, передает «Царьград». Он предупредил, что Киеву необходимо сохранять бдительность. Украина опасается масштабного наступления 24 февраля, которое якобы готовит Россия. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, в Киеве понимают, на что может быть способна российская армия. «Мы считаем, что, поскольку они [россияне] живут в символике, они попытаются что-то предпринять примерно 24 февраля», — рассказал Резников в эфире французского телеканала BFM TV. Он отметил, что украинские власти не недооценивают Россию, они понимают масштаб российской армии, поэтому просят своих союзников ускорить военную помощь. Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов также ожидает, что Россия готовит масштабное наступление к годовщине проведения спецоперации, передает «Царьград». Он предупредил, что Киеву необходимо сохранять бдительность. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям