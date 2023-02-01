Депутата Тюменской облдумы лишили мандата

Депутат Тюменской облдумы Руссу досрочно сложил полномочия

Николай Руссу принял решение о прекращении полномочий Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Депутаты Тюменской областной думы досрочно прекратили полномочия своего коллеги Николая Руссу. Решение об этом было принято 2 февраля на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн.

«Досрочно прекратить полномочия депутата Тюменской областной думы седьмого созыва Руссу Николая Александровича на основании его письменного заявления», — говорится в решении. Отставка была принята единогласно.

«Николай Александрович мне сказал, что компания „Мостострой-11“ (принадлежит Руссу — прим. ред.) получила очень большие объемы работ на Дальнем Востоке. И он, и весь его коллектив будут долгое время находиться в другой части нашей страны. Поэтому он решил, что будет неправильно, если он будет лишь числиться в областной думе», — объяснил отставку депутата глава фракции «Единой России» Андрей Артюхов.

О том, что Руссу готовится сдать мандат, URA.RU писало в ноябре 2022 года. Окончательное решение о прекращении его полномочий будет принято на общем заседании облдумы 2 февраля. Довыборы на вакантное место в парламенте пройдут в Калининском округе Тюмени, где избирался Руссу, в сентябре.