01 февраля 2023

Депутата Тюменской облдумы лишили мандата

Депутат Тюменской облдумы Руссу досрочно сложил полномочия
© Служба новостей «URA.RU»
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Очередное заседание тюменской областной думы. Тюмень, руссу николай
Николай Руссу принял решение о прекращении полномочий Фото:

Депутаты Тюменской областной думы досрочно прекратили полномочия своего коллеги Николая Руссу. Решение об этом было принято 2 февраля на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн.

«Досрочно прекратить полномочия депутата Тюменской областной думы седьмого созыва Руссу Николая Александровича на основании его письменного заявления», — говорится в решении. Отставка была принята единогласно.

«Николай Александрович мне сказал, что компания „Мостострой-11“ (принадлежит Руссу — прим. ред.) получила очень большие объемы работ на Дальнем Востоке. И он, и весь его коллектив будут долгое время находиться в другой части нашей страны. Поэтому он решил, что будет неправильно, если он будет лишь числиться в областной думе», — объяснил отставку депутата глава фракции «Единой России» Андрей Артюхов.

О том, что Руссу готовится сдать мандат, URA.RU писало в ноябре 2022 года. Окончательное решение о прекращении его полномочий будет принято на общем заседании облдумы 2 февраля. Довыборы на вакантное место в парламенте пройдут в Калининском округе Тюмени, где избирался Руссу, в сентябре.

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Депутаты Тюменской областной думы досрочно прекратили полномочия своего коллеги Николая Руссу. Решение об этом было принято 2 февраля на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн. «Досрочно прекратить полномочия депутата Тюменской областной думы седьмого созыва Руссу Николая Александровича на основании его письменного заявления», — говорится в решении. Отставка была принята единогласно. «Николай Александрович мне сказал, что компания „Мостострой-11“ (принадлежит Руссу — прим. ред.) получила очень большие объемы работ на Дальнем Востоке. И он, и весь его коллектив будут долгое время находиться в другой части нашей страны. Поэтому он решил, что будет неправильно, если он будет лишь числиться в областной думе», — объяснил отставку депутата глава фракции «Единой России» Андрей Артюхов. О том, что Руссу готовится сдать мандат, URA.RU писало в ноябре 2022 года. Окончательное решение о прекращении его полномочий будет принято на общем заседании облдумы 2 февраля. Довыборы на вакантное место в парламенте пройдут в Калининском округе Тюмени, где избирался Руссу, в сентябре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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