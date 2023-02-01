На Западе испугались жесткого наступления России на Киев в марте 02 февраля 2023 в 10:43 Размер текста - 17 + Польский премьер Матеуш Моравецкий считает, что Россия сможет наступить на Украину, когда по земле смогут пройти танки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Западе боятся масштабного наступления весной, которое якобы готовит Россия. Об этом сообщил премьер Польши Матеуш Моравецкий. Он уточнил, что сейчас наступление не может состояться из-за неблагоприятных погодных условий. «По всей имеющейся у меня информации с Украины, я знаю, что будет еще одно российское наступление. Вероятно, в марте или апреле. И это будет очень жесткое наступление», — заявил Моравецкий в интервью немецкому таблоиду Bild. Он отметил, что сейчас почва слишком мягкая для наступления с использованием тяжелой техники, поэтому Россия будет ждать весны, когда все высохнет. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов также считает, что Россия готовит наступление на Украину. Он предполагает, что активные действия начнутся к годовщине проведения спецоперации, передает агентство Nation News. На Западе боятся масштабного наступления весной, которое якобы готовит Россия. Об этом сообщил премьер Польши Матеуш Моравецкий. Он уточнил, что сейчас наступление не может состояться из-за неблагоприятных погодных условий. «По всей имеющейся у меня информации с Украины, я знаю, что будет еще одно российское наступление. Вероятно, в марте или апреле. И это будет очень жесткое наступление», — заявил Моравецкий в интервью немецкому таблоиду Bild. Он отметил, что сейчас почва слишком мягкая для наступления с использованием тяжелой техники, поэтому Россия будет ждать весны, когда все высохнет. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов также считает, что Россия готовит наступление на Украину. Он предполагает, что активные действия начнутся к годовщине проведения спецоперации, передает агентство Nation News. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям