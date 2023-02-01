Власти челябинского района выставили счета детям-сиротам за дома из картона

Дети-сироты получили счета за аренду квартир, которые им выдала администрация района Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Администрация Чесменского района Челябинской области выставила сиротам счета за аренду квартир, утепленных коробками из-под сока. Об этом жители рассказали движению «Народный фронт».

«Новости от сирот Чесмы, которым выдали квартиры, утепленные коробками от сока: на местную администрацию завели новое уголовное дело. После того, как в администрации начались проверки, она выставила сиротам счета по 35 тысяч рублей на человека. Якобы за аренду хлипких квартир, хотя в договорах, по словам пострадавших, таких пунктов нет», — сообщается в официальном telegram-канале «Народного фронта».

Сироты обратились к «Народному фронту», к делу подключились надзорные органы. По словам пострадавших, в прокуратуре подтвердили, что действия администрации незаконны.

«Администрация нас вызвала, чтобы мы написали заявление, где бы мы хотели получить жилье в области. В ответ мы стали получать „письма счастья“ о задолженности по арендной плате. У меня еще активно исполнительное производство на 15 тысяч рублей. Областной прокурор пояснил, что это незаконно. Что дополнительного соглашения с администрацией у меня не было. Администрация же считает, что невиновна и что сумма вполне разумна и обоснованна», — рассказала пострадавшая Евгения Клюкина.

Ранее сообщалось, что сироты Чесмы судились с властями из-за непригодного жилья, утепленного коробками и строительным мусором. Было открыто уголовное дело в отношении начальника районного управления экономики и недвижимости Марины Барановой.

«Выставление счетов на оплату — обычная ежемесячная процедура. На данный момент администрацией района ведется работа о признании данных квартир непригодными для проживания. После этого все счета будут отозваны. В настоящий момент администрация ничего с сирот не взыскивает», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Чесменского района.