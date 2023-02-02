В Челябинск приехал депутат Госдумы от двух регионов 02 февраля 2023 в 11:32 Размер текста - 17 + Михаил Берулава в Госдуму представляет Челябинскую и Курганскую области Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Депутат от КПРФ Михаил Берулава, представляющий в Госдуме Челябинскую и Курганскую области, приехал в Челябинск 2 февраля. Эту информацию подтвердили URA.RU в обкоме КПРФ. «Михаил Николаевич действительно сегодня в Челябинске. В программе визита — работа с обращениями избирателей, встреча с активом. Кроме того, он посетит агроинженерный университет и один из колледжей», — рассказал URA.RU первый секретарь обкома КПФР Игорь Егоров. Берулаве 71 год, он уроженец Сухуми. В 1975 году окончил Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства, работал в управлении народного образования Челябинска. В Госдуме числился с 2011 по 2016 годы, а в 2019 году получил мандат, ставший вакантным после смерти нобелевского лауреата, физика Жореса Алферова. В сентябре 2021 года переизбрался по объединенному списку КПРФ от Челябинской и Курганской областей. Депутат от КПРФ Михаил Берулава, представляющий в Госдуме Челябинскую и Курганскую области, приехал в Челябинск 2 февраля. Эту информацию подтвердили URA.RU в обкоме КПРФ. «Михаил Николаевич действительно сегодня в Челябинске. В программе визита — работа с обращениями избирателей, встреча с активом. Кроме того, он посетит агроинженерный университет и один из колледжей», — рассказал URA.RU первый секретарь обкома КПФР Игорь Егоров. Берулаве 71 год, он уроженец Сухуми. В 1975 году окончил Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства, работал в управлении народного образования Челябинска. В Госдуме числился с 2011 по 2016 годы, а в 2019 году получил мандат, ставший вакантным после смерти нобелевского лауреата, физика Жореса Алферова. В сентябре 2021 года переизбрался по объединенному списку КПРФ от Челябинской и Курганской областей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям