01 февраля 2023

В Тюменской облдуме разгорелся спор из-за иноагентов

Тюменский депутат Иван Вершинин раскритиковал решение допускать иноагентов до выборов
© Служба новостей «URA.RU»
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Областная дума. Тюмень, тюменская областная дума, областная дума тюмени
Депутат тюменской облдумы выразил недовольство решением избирательной комиссии Фото:

Депутат Тюменской областной думы от ЛДПР Иван Вершинин раскритиковал решение регионального избиркома о допуске иноагентов до участия в выборах. Конфликт вспыхнул во время очередного заседания областного парламента.

«Иностранных агентов нельзя допускать к выборам ради безопасности страны. Таким людям не место в органах власти», — заявил Вершинин.

Вершинину возразил народный избранник от «Единой России» Владимир Ульянов. Он сослался на Конституцию РФ, заявив, что лицо, признанное иностранным агентом, имеет те же права в избирательном процессе, может избирать и быть избранным. Ульянов отметил, что граждане смогут сами разобраться в том, как и за кого голосовать.

Слово также взял председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин. Он уточнил, что тюменский избирком не является инициатором данного законопроекта. «Мы приводим областное законодательство к федеральному», — сообщил Халин.

Ранее URA.RU сообщало о том, как депутату Вершинину сорвали прием граждан в одном из муниципалитетов ХМАО. Местные чиновники отказались предоставить народному избраннику помещение для встречи с жителями.

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Депутат Тюменской областной думы от ЛДПР Иван Вершинин раскритиковал решение регионального избиркома о допуске иноагентов до участия в выборах. Конфликт вспыхнул во время очередного заседания областного парламента. «Иностранных агентов нельзя допускать к выборам ради безопасности страны. Таким людям не место в органах власти», — заявил Вершинин. Вершинину возразил народный избранник от «Единой России» Владимир Ульянов. Он сослался на Конституцию РФ, заявив, что лицо, признанное иностранным агентом, имеет те же права в избирательном процессе, может избирать и быть избранным. Ульянов отметил, что граждане смогут сами разобраться в том, как и за кого голосовать. Слово также взял председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин. Он уточнил, что тюменский избирком не является инициатором данного законопроекта. «Мы приводим областное законодательство к федеральному», — сообщил Халин. Ранее URA.RU сообщало о том, как депутату Вершинину сорвали прием граждан в одном из муниципалитетов ХМАО. Местные чиновники отказались предоставить народному избраннику помещение для встречи с жителями.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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