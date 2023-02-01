Тюменские депутаты запретили жителям курить возле подъездов и кафе

Депутаты Тюменской областной думы приняли закон о запрете курения в определенных местах Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Депутаты Тюменской областной думы запретили жителям курить вблизи подъездов жилых домов, заведений общепита, торговых центров и автобусных остановок. Соответствующим образом депутаты проголосовали на очередном заседании областного парламента.

«Запрещается курение табака и потребление никотинсодержащей продукции на расстоянии менее 15 метров от входов в подъезды многоквартирных домов. А также в автопавильонах остановочных пунктов и на расстоянии менее пяти метров от них, в пешеходных переходах, в местах на открытом воздухе на расстоянии менее пяти метров от входов в помещения бытовых услуг, торговли и общественного питания», — говорится в принятом законопроекте.

На заседании также возник спор из-за решения Тюменской избирательной комиссии о допуске иностранных агентов до выборов. Депутат Иван Вершинин раскритиковал решение, на что ему возразил народный избранник Владимир Ульянов. Оправдываться пришлось председателю тюменского избиркома Игорю Халину.