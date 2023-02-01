В пермском городе перепроверят огромные счета за ЖКХ

02 февраля 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Показания в квитанциях пермяков перепроверят Фото: Алексей Гущин © URA.RU Счета за коммунальные услуги жителям Губахи Пермского края будут перепроверены. Об этом URA.RU сообщил Эдуард Значковский — руководитель управляющей компании, обслуживающей дом, жильцы которого пожаловались на январские платежки. О том, что, согласно показаниям в квитанциях, жители потратили на общедомовые нужды около шести бассейнов воды, URA.RU сообщало ранее. «В настоящее время все данные, которые были переданы для расчета, перепроверяются», — пояснил Значковский. По словам руководителя управляющей компании, сумма начислений за общедомовые нужды распределяется пропорционально площади и не зависит от количества прописанных. Значковский отметил, что отчитается о результатах проведенной проверки.

Счета за коммунальные услуги жителям Губахи Пермского края будут перепроверены. Об этом URA.RU сообщил Эдуард Значковский — руководитель управляющей компании, обслуживающей дом, жильцы которого пожаловались на январские платежки. О том, что, согласно показаниям в квитанциях, жители потратили на общедомовые нужды около шести бассейнов воды, URA.RU сообщало ранее. «В настоящее время все данные, которые были переданы для расчета, перепроверяются», — пояснил Значковский. По словам руководителя управляющей компании, сумма начислений за общедомовые нужды распределяется пропорционально площади и не зависит от количества прописанных. Значковский отметил, что отчитается о результатах проведенной проверки.