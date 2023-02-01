01 февраля 2023

В пермском городе перепроверят огромные счета за ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермь , купюры, оплата, комуналка, квитанция, жкх, деньги
Показания в квитанциях пермяков перепроверят Фото:

Счета за коммунальные услуги жителям Губахи Пермского края будут перепроверены. Об этом URA.RU сообщил Эдуард Значковский — руководитель управляющей компании, обслуживающей дом, жильцы которого пожаловались на январские платежки.

О том, что, согласно показаниям в квитанциях, жители потратили на общедомовые нужды около шести бассейнов воды, URA.RU сообщало ранее. «В настоящее время все данные, которые были переданы для расчета, перепроверяются», — пояснил Значковский.

По словам руководителя управляющей компании, сумма начислений за общедомовые нужды распределяется пропорционально площади и не зависит от количества прописанных. Значковский отметил, что отчитается о результатах проведенной проверки.

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Счета за коммунальные услуги жителям Губахи Пермского края будут перепроверены. Об этом URA.RU сообщил Эдуард Значковский — руководитель управляющей компании, обслуживающей дом, жильцы которого пожаловались на январские платежки. О том, что, согласно показаниям в квитанциях, жители потратили на общедомовые нужды около шести бассейнов воды, URA.RU сообщало ранее. «В настоящее время все данные, которые были переданы для расчета, перепроверяются», — пояснил Значковский. По словам руководителя управляющей компании, сумма начислений за общедомовые нужды распределяется пропорционально площади и не зависит от количества прописанных. Значковский отметил, что отчитается о результатах проведенной проверки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...