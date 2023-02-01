Силовики выбрали наказание для экс-замминистра здравоохранения Челябинской области. Фото, видео

02 февраля 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

Гособвинение требует отправить Александра Кузнецова в колонию на пять лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минздраве Бывшего заместителя министра здравоохранения Челябинской области Александра Кузнецова, обвиняемого в махинациях при закупке томографов на 80 млн рублей, просят приговорить к 5,5 года лишения свободы. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала Центрального районного суда Челябинска. «Предлагается признать Кузнецова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 года с отбыванием колонии общего режима. С лишением права занимать должности муниципальной и государственной службы в течение двух лет после отбытия наказания», — заявил гособвинитель. Он также добавил, что в деле Кузнецова имеются смягчающие обстоятельства: содействие следствию и заключение досудебного соглашения. Адвокаты, в свою очередь, просили переквалифицировать преступление с тяжкого на средней тяжести и назначить наказание, не связанное с лишением свободы. В этом случае он мог бы устроиться работать по специальности, врачом-анестезиологом. Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области. Кузнецова задержали в феврале 2022 года по обвинениям в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Пять месяцев он находился в СИЗО, но потом начал сотрудничать со следствием и был переведен под домашний арест. Из показаний Кузнецова следователи узнали, что закупать томографы по завышенным ценам его подстрекала бизнес-леди Елена Селищева. Под ее уговорами он подписал контракты на поставку четырех томографов с ее фирмами по завышенным ценам. После этих показаний Селищева была задержана и отправлена за решетку. Несколько попыток убедить суд смягчить меру пресечения на более мягкую не дали результатов. Лишь 2 февраля 2023 года ее выпустили из СИЗО под домашний арест. Александр Кузнецов сообщил суду, что не имеет работы, но имеет хронические заболевания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывшего заместителя министра здравоохранения Челябинской области Александра Кузнецова, обвиняемого в махинациях при закупке томографов на 80 млн рублей, просят приговорить к 5,5 года лишения свободы. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала Центрального районного суда Челябинска. «Предлагается признать Кузнецова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 года с отбыванием колонии общего режима. С лишением права занимать должности муниципальной и государственной службы в течение двух лет после отбытия наказания», — заявил гособвинитель. Он также добавил, что в деле Кузнецова имеются смягчающие обстоятельства: содействие следствию и заключение досудебного соглашения. Адвокаты, в свою очередь, просили переквалифицировать преступление с тяжкого на средней тяжести и назначить наказание, не связанное с лишением свободы. В этом случае он мог бы устроиться работать по специальности, врачом-анестезиологом. Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области. Кузнецова задержали в феврале 2022 года по обвинениям в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Пять месяцев он находился в СИЗО, но потом начал сотрудничать со следствием и был переведен под домашний арест. Из показаний Кузнецова следователи узнали, что закупать томографы по завышенным ценам его подстрекала бизнес-леди Елена Селищева. Под ее уговорами он подписал контракты на поставку четырех томографов с ее фирмами по завышенным ценам. После этих показаний Селищева была задержана и отправлена за решетку. Несколько попыток убедить суд смягчить меру пресечения на более мягкую не дали результатов. Лишь 2 февраля 2023 года ее выпустили из СИЗО под домашний арест.