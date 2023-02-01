Бывшего заместителя министра здравоохранения Челябинской области Александра Кузнецова, обвиняемого в махинациях при закупке томографов на 80 млн рублей, просят приговорить к 5,5 года лишения свободы. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала Центрального районного суда Челябинска.
«Предлагается признать Кузнецова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 года с отбыванием колонии общего режима. С лишением права занимать должности муниципальной и государственной службы в течение двух лет после отбытия наказания», — заявил гособвинитель.
Он также добавил, что в деле Кузнецова имеются смягчающие обстоятельства: содействие следствию и заключение досудебного соглашения. Адвокаты, в свою очередь, просили переквалифицировать преступление с тяжкого на средней тяжести и назначить наказание, не связанное с лишением свободы. В этом случае он мог бы устроиться работать по специальности, врачом-анестезиологом.
Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области. Кузнецова задержали в феврале 2022 года по обвинениям в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Пять месяцев он находился в СИЗО, но потом начал сотрудничать со следствием и был переведен под домашний арест. Из показаний Кузнецова следователи узнали, что закупать томографы по завышенным ценам его подстрекала бизнес-леди Елена Селищева. Под ее уговорами он подписал контракты на поставку четырех томографов с ее фирмами по завышенным ценам.
После этих показаний Селищева была задержана и отправлена за решетку. Несколько попыток убедить суд смягчить меру пресечения на более мягкую не дали результатов. Лишь 2 февраля 2023 года ее выпустили из СИЗО под домашний арест.
Александр Кузнецов сообщил суду, что не имеет работы, но имеет хронические заболевания
Бывшего заместителя министра здравоохранения Челябинской области Александра Кузнецова, обвиняемого в махинациях при закупке томографов на 80 млн рублей, просят приговорить к 5,5 года лишения свободы. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала Центрального районного суда Челябинска. «Предлагается признать Кузнецова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 года с отбыванием колонии общего режима. С лишением права занимать должности муниципальной и государственной службы в течение двух лет после отбытия наказания», — заявил гособвинитель. Он также добавил, что в деле Кузнецова имеются смягчающие обстоятельства: содействие следствию и заключение досудебного соглашения. Адвокаты, в свою очередь, просили переквалифицировать преступление с тяжкого на средней тяжести и назначить наказание, не связанное с лишением свободы. В этом случае он мог бы устроиться работать по специальности, врачом-анестезиологом. Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области. Кузнецова задержали в феврале 2022 года по обвинениям в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Пять месяцев он находился в СИЗО, но потом начал сотрудничать со следствием и был переведен под домашний арест. Из показаний Кузнецова следователи узнали, что закупать томографы по завышенным ценам его подстрекала бизнес-леди Елена Селищева. Под ее уговорами он подписал контракты на поставку четырех томографов с ее фирмами по завышенным ценам. После этих показаний Селищева была задержана и отправлена за решетку. Несколько попыток убедить суд смягчить меру пресечения на более мягкую не дали результатов. Лишь 2 февраля 2023 года ее выпустили из СИЗО под домашний арест.