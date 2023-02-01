Челябинскую предпринимательницу, связанную с уголовными делами в минздраве, отпустили домой

Очередная апелляция адвокатов Елены Селищевой была удовлетворена Фото: Марина Малкова © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минздраве

Предпринимательницу Елену Селищеву, обвиняемую в махинациях с закупкой томографов для минздрава Челябинской области, выпустили из СИЗО под домашний арест. Такое решение принял Челябинский областной суд. Ранее предполагалось, что она пробудет за решеткой до конца марта.

«Защита Селищевой подала апелляцию. Областной суд рассмотрел ее и счел возможным изменить меру пресечения, смягчив ее до домашнего ареста», — пояснил URA.RU источник в суде.

Адвокаты Селищевой подавали апелляцию несколько раз, но ранее областной суд отвечал отказом. В пресс-службе суда пообещали уточнить информацию.

Показания на бизнес-леди дал бывший заместитель главы областного минздрава Александр Кузнецов. По словам чиновника, именно она склонила его к махинациям на сумму свыше 80 млн рублей при закупке томографов во время пандемии коронавируса. Дело в отношении Кузнецова выделили в отдельное производство, он признал вину, процесс стартует сегодня и обещает быть рекордно коротким – повлиять на его исход Селищева уже не может.

Предпринимательницу задержали в аэропорту Челябинска при попытке улететь в командировку в середине июня 2022 года. Ей предъявили обвинение в хищении бюджетных средств при поставках томографов.