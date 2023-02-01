Бизнес-фонду ЯНАО расширили полномочия

Фонд «Мой бизнес» в ЯНАО получил новые полномочия в сфере туризма

Фонд будет курировать проведение конкурса на гранты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фонд «Мой бизнес» в ЯНАО получил все полномочия по проведению конкурса «Гранты в сфере туризма». Как сообщается на сайте правительства округа, ранее ведомство только принимало заявки на участие в конкурсе и проверяло требования.

«Меняется механизм предоставления мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере внутреннего и въездного туризма. Ранее фонд „Мой бизнес“ выполнял функции по приему, регистрации заявок на участие в конкурсе, осуществлял проверку соответствия требованиям. Проектом предполагается передать все полномочия по проведению конкурса „Гранты в сфере туризма“ фонду „Мой бизнес“. Также рассматривается расширение мер поддержки», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что «Мой бизнес» забрал у департамента молодежной политики и туризма ЯНАО права на проведение конкурса, чтобы выбрать туристический проект, который получит субсидию от властей. Также фонд получил некоторые полномочия, которые ранее принадлежали департаменту экономики.