30 июня 2022
29 июня 2022

Бизнес-фонд ЯНАО забрал полномочия очередного департамента

© Служба новостей «URA.RU»
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«Мой бизнес» наделили новыми полномочиями Фото:

Департамент молодежной политики и туризма ЯНАО лишился права на проведение конкурса для предоставления субсидий проектам туризма в регионе. Как сообщается в документах на сайте правительства округа, полномочия переданы фонду «Мой бизнес», который ранее наделили некоторыми обязанности департамента экономики.

«В целях эффективного определения соискателя на предоставление субсидий для поддержки проектов в области внутреннего и въездного туризма в Ямало-Ненецком автономном округе на конкурсной основе правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет: утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в порядок предоставления субсидий для поддержки проектов в области внутреннего и въездного туризма», — говорится в документе. Постановление 1 июля подписал губернатор Дмитрий Артюхов.

В пресс-службе правительства добавили, что для участников конкурса ничего существенно не изменилось — только заявки теперь придется направлять не в департамент МПиТ, а в Фонд «Агентство инвестиционного развития и поддержки предпринимательства ЯНАО „Мой бизнес“». Также власти продлили сроки приема заявок.

В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что «Мой бизнес» получил права по сопровождению проектов, которые были у департамента экономики ЯНАО. Также центр поддержки предпринимателей назначили ответственным за новый фонд развития промышленности.

Обновлено в 16:01

«В регионе создается единое окно для бизнеса по всем мерам поддержки. Сейчас большую часть мер предприниматели могут получить в удобном формате в одном месте — центре Мой бизнес. Офисы есть во всех городах округа, в них создан штат компетентных клиент-менеджеров, которые могут предоставить профессиональную консультацию по поддержке и подобрать подходящую меру», — сообщили в правительстве.

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Департамент молодежной политики и туризма ЯНАО лишился права на проведение конкурса для предоставления субсидий проектам туризма в регионе. Как сообщается в документах на сайте правительства округа, полномочия переданы фонду «Мой бизнес», который ранее наделили некоторыми обязанности департамента экономики. «В целях эффективного определения соискателя на предоставление субсидий для поддержки проектов в области внутреннего и въездного туризма в Ямало-Ненецком автономном округе на конкурсной основе правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет: утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в порядок предоставления субсидий для поддержки проектов в области внутреннего и въездного туризма», — говорится в документе. Постановление 1 июля подписал губернатор Дмитрий Артюхов. В пресс-службе правительства добавили, что для участников конкурса ничего существенно не изменилось — только заявки теперь придется направлять не в департамент МПиТ, а в Фонд «Агентство инвестиционного развития и поддержки предпринимательства ЯНАО „Мой бизнес“». Также власти продлили сроки приема заявок. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что «Мой бизнес» получил права по сопровождению проектов, которые были у департамента экономики ЯНАО. Также центр поддержки предпринимателей назначили ответственным за новый фонд развития промышленности. Обновлено в 16:01 «В регионе создается единое окно для бизнеса по всем мерам поддержки. Сейчас большую часть мер предприниматели могут получить в удобном формате в одном месте — центре Мой бизнес. Офисы есть во всех городах округа, в них создан штат компетентных клиент-менеджеров, которые могут предоставить профессиональную консультацию по поддержке и подобрать подходящую меру», — сообщили в правительстве.
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