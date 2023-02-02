Депутат Госдумы назвал условия, при котором РФ отдаст Абхазию

Депутат Госдумы: Грузия сможет требовать Абхазию в случае поражения России на Украине

03 февраля 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Обострение на границах Абхазии и Южной Осетии возможны из-за давления на Грузию Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Грузия может надеяться на выполнения своих требований о возвращении в их состав Абхазии и Южной Осетии, если Россия потерпит поражение на Украине. Об этом заявил в беседе с URA.RU первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. «Для того, чтобы требование Грузии было выполнено, надо, чтобы Россия потерпела поражение. В условиях поражения можно выдвигать разные идеи, чего можно требовать от России. Мы надеемся, поражения не будет. Так что-то, что говорит госпожа [президент Грузии Саломе] Зурабишвили, вряд ли осуществиться», — сказал Константин Затулин. По его словам, были примеры, когда страны, которые не принимали участие в конфликте, получали бонусы после его завершения. «Англия, например, за Русско-Турецкую войну получила Кипр, хотя на самом деле никакого участия, никаких жертв не было. Просто выторговала себе такую роялти. Но Грузия — не Англия. Не имея никакого прямого отношения к сегодняшним событиям, она пытается набить себе цену и потребовать что-то в очередной раз от России и сделать так, чтобы про интересы Грузии по возвращению Абхазии и Южной Осетии не забыли», — отметил депутат. Затулин не исключил обострения на границах с Грузией. «Зурабишвили не главное лицо, хоть и президент. От нее это не зависит. Обострение может быть, но в случае, если грузинское правительство, власти поддадутся тому давлению, которое на них осуществляется. Оно действительно осуществляется. Но Грузия в 2008 году попробовала испытать Россию на слабо и фактически добилась обратного — того, что Россия признала Абхазию и Южную Осетию. Таким образом, мечты об их возвращении остаются в мире грез и фантазий», — добавил парламентарий. Глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников подчеркнул, что Россия не собирается оставлять Южную Осетию и Абхазию без поддержки. «Зурабишвили все время делает такого рода заявления которые попахивают прозападничеством и идут в той тональности, которой Западу нужно. Руководят процессом другие люди, поэтому я считаю, что тут не нужно реагировать. Никакого отвлечения и ослабления присутствия в Абхазии и Южной Осетии мы не наблюдаем и, думаю, наши военачальники это понимают», — заключил собеседник агентства. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что необходимо включить пункт о выводе российских войск из Южной Осетии и Абхазии в будущий возможный договор между РФ и Украиной. Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов отмечал, что Грузия может готовиться к вторжению в Южную Осетию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Грузия может надеяться на выполнения своих требований о возвращении в их состав Абхазии и Южной Осетии, если Россия потерпит поражение на Украине. Об этом заявил в беседе с URA.RU первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. «Для того, чтобы требование Грузии было выполнено, надо, чтобы Россия потерпела поражение. В условиях поражения можно выдвигать разные идеи, чего можно требовать от России. Мы надеемся, поражения не будет. Так что-то, что говорит госпожа [президент Грузии Саломе] Зурабишвили, вряд ли осуществиться», — сказал Константин Затулин. По его словам, были примеры, когда страны, которые не принимали участие в конфликте, получали бонусы после его завершения. «Англия, например, за Русско-Турецкую войну получила Кипр, хотя на самом деле никакого участия, никаких жертв не было. Просто выторговала себе такую роялти. Но Грузия — не Англия. Не имея никакого прямого отношения к сегодняшним событиям, она пытается набить себе цену и потребовать что-то в очередной раз от России и сделать так, чтобы про интересы Грузии по возвращению Абхазии и Южной Осетии не забыли», — отметил депутат. Затулин не исключил обострения на границах с Грузией. «Зурабишвили не главное лицо, хоть и президент. От нее это не зависит. Обострение может быть, но в случае, если грузинское правительство, власти поддадутся тому давлению, которое на них осуществляется. Оно действительно осуществляется. Но Грузия в 2008 году попробовала испытать Россию на слабо и фактически добилась обратного — того, что Россия признала Абхазию и Южную Осетию. Таким образом, мечты об их возвращении остаются в мире грез и фантазий», — добавил парламентарий. Глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников подчеркнул, что Россия не собирается оставлять Южную Осетию и Абхазию без поддержки. «Зурабишвили все время делает такого рода заявления которые попахивают прозападничеством и идут в той тональности, которой Западу нужно. Руководят процессом другие люди, поэтому я считаю, что тут не нужно реагировать. Никакого отвлечения и ослабления присутствия в Абхазии и Южной Осетии мы не наблюдаем и, думаю, наши военачальники это понимают», — заключил собеседник агентства. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что необходимо включить пункт о выводе российских войск из Южной Осетии и Абхазии в будущий возможный договор между РФ и Украиной. Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов отмечал, что Грузия может готовиться к вторжению в Южную Осетию.