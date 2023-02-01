Боевые роботы из Магнитогорска прибыли на фронт в Донбассе. Видео

02 февраля 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Боевые роботы начнут обкатывать в Донбассе Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевые роботы «Маркер» компании «Андроидная техника» из Магнитогорска (Челябинская область) прибыли в Донбасс. Как сообщил политик Дмитрий Рогозин, в настоящее время военные начали обкатку техники. «Первые четыре робота „Маркер“ строго по расписанию прибыли в регион. Начинаем загрузку образов целей», — отметил Рогозин в своем telegram-канале. Также военные, по словам политика, отрабатывают алгоритмы ведения боя в составе группы боевых роботов. На машины установят, как заявил Рогозин, мощное противотанковое вооружение. Роботы способны выполнять сложные боевые задачи. Беспилотники будут действовать в двух режимах. Один из них — вариант использования в качестве разведкомплекса с подвесным дроном. Вторая версия робота — боевая: техника будет выдвигаться на точку стрельбы. Роботы отправились на фронт в конце января. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. Российские власти поставили перед Вооруженными Силами РФ задачи денацификации и демилитаризации соседнего государства.

Боевые роботы «Маркер» компании «Андроидная техника» из Магнитогорска (Челябинская область) прибыли в Донбасс. Как сообщил политик Дмитрий Рогозин, в настоящее время военные начали обкатку техники. «Первые четыре робота „Маркер“ строго по расписанию прибыли в регион. Начинаем загрузку образов целей», — отметил Рогозин в своем telegram-канале. Также военные, по словам политика, отрабатывают алгоритмы ведения боя в составе группы боевых роботов. На машины установят, как заявил Рогозин, мощное противотанковое вооружение. Роботы способны выполнять сложные боевые задачи. Беспилотники будут действовать в двух режимах. Один из них — вариант использования в качестве разведкомплекса с подвесным дроном. Вторая версия робота — боевая: техника будет выдвигаться на точку стрельбы. Роботы отправились на фронт в конце января. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. Российские власти поставили перед Вооруженными Силами РФ задачи денацификации и демилитаризации соседнего государства.