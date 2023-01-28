Компания из Магнитогорска отправила боевых роботов на фронт. Фото

29 января 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

Роботы будут помогать российским военнослужащим Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Компания «Андроидная техника» из Магнитогорска (Челябинская область) отправила боевые машины-роботы в зону спецоперации. Об этом в своем telegram-канале сообщил руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин. «Исполнительный директор магнитогорской „Андроидной техники“ Евгений Дудоров только что сообщил, что началась погрузка для отправки в Донбасс четырех беспилотных „Маркеров“. Встречаем», — написал Дмитрий Рогозин. Ранее Рогозин сообщал, что машина имеет внутри подвесной дрон, хорошее вооружение, способна ориентироваться на местности. Отрабатывается две версии использования машины: разведывательный комплекс, который работает с подвесным дроном, и боевой вариант, выдвигающийся на точку стрельбы. Ударный вариант робота «Маркер» сможет поражать украинскую технику, в том числе американские танки Abrams и немецкие Leopard 2. Telegram-канал Дмитрия Рогозина

Компания «Андроидная техника» из Магнитогорска (Челябинская область) отправила боевые машины-роботы в зону спецоперации. Об этом в своем telegram-канале сообщил руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин. «Исполнительный директор магнитогорской „Андроидной техники“ Евгений Дудоров только что сообщил, что началась погрузка для отправки в Донбасс четырех беспилотных „Маркеров“. Встречаем», — написал Дмитрий Рогозин. Ранее Рогозин сообщал, что машина имеет внутри подвесной дрон, хорошее вооружение, способна ориентироваться на местности. Отрабатывается две версии использования машины: разведывательный комплекс, который работает с подвесным дроном, и боевой вариант, выдвигающийся на точку стрельбы. Ударный вариант робота «Маркер» сможет поражать украинскую технику, в том числе американские танки Abrams и немецкие Leopard 2.