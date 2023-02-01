Жители Салехарда пожаловались на водителей, гоняющих ночью по городу

Дрифтеры мешают спать жителям Салехарда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Салехарда (ЯНАО) страдают из-за ночных лихачей, которые полюбили гонять на парковке возле жилых домов. Как горожане сообщили в местном telegram-канале, администрация их жалобу проигнорировала.

«Салехард, первый час ночи, стоянка у „Кристалла“ по ул. Матросова. То соревнования по автозвуку, то по дрифту. Обращались в администрацию города с просьбой разбить парковку на зоны, воз и ныне там», — сообщили жители. Горожане отметили, что такая ситуация происходит практически каждую ночь.

В администрацию Салехарда агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что ямальцы, переехавшие в Тюмень, страдают от водителей-дрифтеров. Гонщики каждую ночь ездят на площадке у жилых домов.