В регионах тюменской «матрешки» автокредитование сократилось вдвое

За первые пять месяцев 2025 года объем выданных автокредитов в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО упал на 50,6% — до 14,7 млрд рублей. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года показатель составлял 29,8 млрд рублей, сообщает РБК Тюмень со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
«В Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, в два раза сократился объем выданных автокредитов. Так, за первые пять месяцев 2025 года общая сумма выданных автокредитов составила 14,7 млрд руб., тогда как в аналогичный период 2024 года — 29,8 млрд руб. (-50,6%)», — говорится на сайте издания. Несмотря на существенное снижение, регион входит в топ-15 субъектов РФ по объемам автокредитования.
Аналогичная динамика наблюдается в других лидирующих регионах — Московской, Челябинской и Ростовской областях, где падение составило от 52% до почти 59%. Эксперты связывают спад с ростом рыночных ставок, повышением утилизационного сбора и ужесточением требований к заемщикам с высокой долговой нагрузкой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.