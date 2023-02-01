Тюменка ограбила «Почту России» на сотни тысяч и купила продукты

Сотрудница тюменской «Почты России» сговорилась с начальником и украла более 200 тысяч рублей

Сотрудница «Почты России» похитила сотни тысяч рублей у местного филиала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудница «Почты России» в поселке Яр Тюменской области украла из местного отделения 240 тыс. рублей, пообещав начальнику выплачивать по 5 тыс. рублей в месяц, после чего скрылась. На краденые средства она купила продукты, пылесос и вещи своим детям. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«В ходе инвентаризации имущества почтовой связи выявили недостачу денег на сумму чуть более 7 тыс. рублей, и женщину обязали внести в кассу недостающие средства. Она перевела деньги на указанный счет, но решила уволиться, прихватив с собой кассу. Женщина присвоила 240 000 рублей, но договорилась со своим начальником, что будет ежемесячно по 5 000 рублей гасить задолженность. Однако уволилась и перестала выходить на связь», — сообщила пресс-служба.

Украденные деньги женщина сбыла на еду и бытовые товары. «Деньги она потратила, купив продукты, импортный пылесос и вещи своим детям», — рассказали в пресс-службе.

Идентичная ситуация произошла в Заводоуковском районе Тюменской области. Там сотрудница местного филиала похитила более 900 тыс. рублей.