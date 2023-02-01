Жительница Ноябрьска купила огурцы по цене баранины Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительницу Ноябрьска (ЯНАО) возмутила стоимость огурцов в гипермаркете «Лента». Как написала жительница города, пожелав сохранить анонимность, в группе «Злой Ноябрянин» во «ВКонтакте», накануне она купила 450 грамм огурцов за 280 рублей.

«31.01.2023 года купила в „Ленте“ огурцы короткоплодные колючие 450гр в упаковке. А в чеке вышли 279,99 — прям золотые. И только сегодня все увидела, к сожалению. Завтра обязательно поеду разбираться», — написала горожанка.

В комментариях Алексей Шумейко написал, что в другом магазине огурцы продаются по 555 рублей за килограмм. «В магазине „ГостинецЪ“ 555 рублей за килограмм. Дороже мяса», — написал Шумейко. «Это точно. Баранина 600 рублей за килограмм», — подчеркнул Рамси Болтон.

Агентство направило запрос в Управление федеральной антимонопольной службы по ЯНАО и пресс-службу гипермаркета «Лента» с просьбой прокомментировать, что влияет на стоимость товара. На момент публикации ответ получен не был.

Ранее жительница Нового Уренгоя заподозрила магазин торговой сети «Пятерочка» в завышении цен на акционный товар. На полке магазина товар с истекающим сроком годности стоил дороже, чем обычный.

Чек покупки жительницы Ноябрьска Соцсети, группа «Злой Ноябрянин» во «ВКонтакте»