Поляки устроили протесты, заблокировав границу с Украиной

Фермеры из Польши заблокировали дорогу на пункте пропуска на границе с Украиной, сообщает Tygodnik Zamojski
новость из сюжетаПродовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна
Польские фермеры устроили забастовку на пунктах пропуска на границе с Украиной, перекрыв дорогу с протестом против ввоза украинского зерна. Об этом сообщает польское издание Tygodnik Zamojski.
«На пограничных переходах между Польшей и Украиной проходит акция протеста польских фермеров против ввоза украинского зерна», — пишет
По мнению протестующих, зерно из Украины представляет собой символ лжи и извращенности власть имущих. В качестве протеста фермеры перекрыли дорогу тракторами, сообщает польское СМИ.
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