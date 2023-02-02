Поляки устроили протесты, заблокировав границу с Украиной

Польские фермеры протестуют против ввоза украинского зерна
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Фермеры из Польши заблокировали дорогу на пункте пропуска на границе с Украиной, сообщает Tygodnik Zamojski Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Польские фермеры устроили забастовку на пунктах пропуска на границе с Украиной, перекрыв дорогу с протестом против ввоза украинского зерна. Об этом сообщает польское издание Tygodnik Zamojski.

«На пограничных переходах между Польшей и Украиной проходит акция протеста польских фермеров против ввоза украинского зерна», — пишет издание. Там добавили, что проведение акции планируется вплоть до полуночи.

По мнению протестующих, зерно из Украины представляет собой символ лжи и извращенности власть имущих. В качестве протеста фермеры перекрыли дорогу тракторами, сообщает польское СМИ.

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Польские фермеры устроили забастовку на пунктах пропуска на границе с Украиной, перекрыв дорогу с протестом против ввоза украинского зерна. Об этом сообщает польское издание Tygodnik Zamojski. «На пограничных переходах между Польшей и Украиной проходит акция протеста польских фермеров против ввоза украинского зерна», — пишет издание. Там добавили, что проведение акции планируется вплоть до полуночи. По мнению протестующих, зерно из Украины представляет собой символ лжи и извращенности власть имущих. В качестве протеста фермеры перекрыли дорогу тракторами, сообщает польское СМИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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