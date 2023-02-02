Пермский губернатор создает центр для привлечения молодежи в политику

Дмитрий Махонин подписал распоряжение о создании пермского Регионального молодежного центра
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Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин подписал документ о создании Регионального молодежного центра Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал распоряжение о создании Регионального молодежного центра. Курировать его будет краевое агентство по делам молодежи. В документе указано, что одна из целей центра — привлечение молодежи к общественно-политической жизни.

«Государственное бюджетное учреждение Пермского края „Региональный молодежный центр“ создано в целях: создания условий для социализации, саморазвития и самореализации молодежи; формирования устойчивой гражданско-нравственной позиции молодежи, привлечения молодежи к участию в общественно-политической, экономической жизни», — говорится в распоряжении за подписью Махонина. Документ опубликован на сайте главы Прикамья.

Ранее сообщалось, что правительство Пермского края рассматривает для размещения регионального молодежного центра здание кинотеатра «Кристалл». Как писал «Коммерсант-Прикамье», эксперты оценивали стоимость здания в 500 млн рублей.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал распоряжение о создании Регионального молодежного центра. Курировать его будет краевое агентство по делам молодежи. В документе указано, что одна из целей центра — привлечение молодежи к общественно-политической жизни. «Государственное бюджетное учреждение Пермского края „Региональный молодежный центр“ создано в целях: создания условий для социализации, саморазвития и самореализации молодежи; формирования устойчивой гражданско-нравственной позиции молодежи, привлечения молодежи к участию в общественно-политической, экономической жизни», — говорится в распоряжении за подписью Махонина. Документ опубликован на сайте главы Прикамья. Ранее сообщалось, что правительство Пермского края рассматривает для размещения регионального молодежного центра здание кинотеатра «Кристалл». Как писал «Коммерсант-Прикамье», эксперты оценивали стоимость здания в 500 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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