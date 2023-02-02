Пермский губернатор создает центр для привлечения молодежи в политику

Дмитрий Махонин подписал распоряжение о создании пермского Регионального молодежного центра

Дмитрий Махонин подписал документ о создании Регионального молодежного центра Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал распоряжение о создании Регионального молодежного центра. Курировать его будет краевое агентство по делам молодежи. В документе указано, что одна из целей центра — привлечение молодежи к общественно-политической жизни.

«Государственное бюджетное учреждение Пермского края „Региональный молодежный центр“ создано в целях: создания условий для социализации, саморазвития и самореализации молодежи; формирования устойчивой гражданско-нравственной позиции молодежи, привлечения молодежи к участию в общественно-политической, экономической жизни», — говорится в распоряжении за подписью Махонина. Документ опубликован на сайте главы Прикамья.

Ранее сообщалось, что правительство Пермского края рассматривает для размещения регионального молодежного центра здание кинотеатра «Кристалл». Как писал «Коммерсант-Прикамье», эксперты оценивали стоимость здания в 500 млн рублей.