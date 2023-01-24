В Перми продажу кинотеатра «Кристалл» назвали «счастливым билетом»

Продажу кинотеатра «Кристалл» в центре Перми назвали «счастливым билетом» в нынешней ситуации для его собственника. Об этом заявил директор УК «Столица» Константин Копытов. Коммерсант полагает, что здание может быть оценено в полмиллиарда рублей.
«В текущей ситуации продажа этого актива — счастливый билет для собственника. Сейчас, с учетом кризисных явлений в политике, экономике и российском кинопрокате, кинотеатр не только не приносит прибыль, но еще и требует значительных расходов на содержание, оплату коммунальных услуг, платежи по налогам. Найти покупателя на такой узкоспециализированный объект — большая удача», — цитирует Копытова издание «Коммерсант-Прикамье».
Эксперт отмечает, что кинотеатры страны столкнулись с проблемой выручки с 2020 года. Сначала бизнес пострадал из-за пандемии коронавируса, затем, в 2022, после начала спецоперации РФ на Украине, когда крупнейшие голливудские студии приостановили продажу фильмов для показа в России. Летом 2022 года корпорация IMAX закрыла офис в РФ.
Ранее сообщалось, что вместо кинотеатра «Кристалл» в центре Перми может появиться Дом молодежи. Возможность приобрести в краевую собственность здание кинотеатра, чтобы разместить там молодежный центр, рассматривают региональные власти. Идею озвучил замглавы Перми по социальным вопросам Алексей Грибанов на заседании Пермской гордумы.
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Продажу кинотеатра «Кристалл» в центре Перми назвали «счастливым билетом» в нынешней ситуации для его собственника. Об этом заявил директор УК «Столица» Константин Копытов. Коммерсант полагает, что здание может быть оценено в полмиллиарда рублей. «В текущей ситуации продажа этого актива — счастливый билет для собственника. Сейчас, с учетом кризисных явлений в политике, экономике и российском кинопрокате, кинотеатр не только не приносит прибыль, но еще и требует значительных расходов на содержание, оплату коммунальных услуг, платежи по налогам. Найти покупателя на такой узкоспециализированный объект — большая удача», — цитирует Копытова издание «Коммерсант-Прикамье». Эксперт отмечает, что кинотеатры страны столкнулись с проблемой выручки с 2020 года. Сначала бизнес пострадал из-за пандемии коронавируса, затем, в 2022, после начала спецоперации РФ на Украине, когда крупнейшие голливудские студии приостановили продажу фильмов для показа в России. Летом 2022 года корпорация IMAX закрыла офис в РФ. Ранее сообщалось, что вместо кинотеатра «Кристалл» в центре Перми может появиться Дом молодежи. Возможность приобрести в краевую собственность здание кинотеатра, чтобы разместить там молодежный центр, рассматривают региональные власти. Идею озвучил замглавы Перми по социальным вопросам Алексей Грибанов на заседании Пермской гордумы.