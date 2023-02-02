Военный армии РФ рассказал о преимуществах модифицированного танка Т-72

02 февраля 2023 в 16:13 Размер текста - 17 +

Новая модификация Т-72 имеет улучшенную броню, рассказал майор танковых войск с позывным «Татарин» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский танк Т-72Б3М имеет ряд важных модернизаций, которые существенно увеличивают его боевую мощность. Этот танк недавно появился в Первой бригаде, рассказал командир батальона, майор танковых войск с позывным «Татарин». В российских войсках больше всего именно этих танков. Что можно сказать о танке Т-72Б3М, что его отличает от танков, имеющихся у вас в батальоне? Это глубокая модернизация, с учетом опыта боевого применения в Сирии основного боевого танка Т-72. Экипаж три человека. На сегодняшний день это самый защищенный в мире воюющий танк — в лобовые детали корпуса интегрирована встроенная динамическая защита, бортовые экраны с модулями «Реликт», установлены вдоль всего борта и полностью прикрывают корпус танка от противотанковых боеприпасов на курсовых углах. Сзади, поверх динамической защиты (ДЗ), танк дополнительно прикрывает противокумулятивная решетка, задача которой изменить направление движения боеприпаса. Это существенно снижает риск пробития моторного отделения. Опыт боевого применения танков показал, что задняя часть башни уязвима для противотанковых выстрелов РПГ. Как защищена башня этой модификации? Башня танка этой модификации имеет увеличенную толщину в скулах и защищена с любого направления, здесь добавлены увеличенные экраны, содержащие по десять модулей ДЗ С-20. Нижнюю часть башни завесили противокумулятивной стальной сетью. Маска орудия прикрыта модулями ДЗ «Контакт-5». Что можно сказать про танковое орудие и его возможностях? 120 мм гладкоствольное танковое орудие находится в теплоизоляционном кожухе и, в результате усовершенствования, получило возможность стрельбы более длинными кинетическими боеприпасами, способными пробивать броню толщиной около шестисот мм. Это значит, что Т-72 Б3М может на курсовых углах поразить любую примеряемую противником бронетехнику. Улучшен автомат заряжания, так же предусмотрена возможность ручного заряжания. Что касается модуля наводчика. Тепловизионный прицел, позволяющий при любых погодных условиях поразить цель типа танка на расстояние 4 км. В машине прицел и тепловизор прикрыты броней, что защищает эти чувствительные проборы от поражения осколками в бою. Отмечу, что система управления огнем и связь, а это важные составляющие в бою, тоже на уровне. Проходимость танка, его подвижность, скорость, что можно сказать про двигатель и ходовую часть? Двигатель форсированный, увеличенной до 1200 л. с. мощности придает необходимую динамику ускорения. Напомню что ранее на Т-72 устанавливались 840 сильные агрегаты. Изменена звезда (ведущее колесо). Новая гусеница. Все это увеличивает управляемость и проходимость танка на сыпучих грунтах и бездорожье. В целом Т-72Б3М — это очень сбалансированная боевая система, в которой оптимально сочетаются все требования, предъявляемые танкам в двадцать первом веке. Инфографика URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский танк Т-72Б3М имеет ряд важных модернизаций, которые существенно увеличивают его боевую мощность. Этот танк недавно появился в Первой бригаде, рассказал командир батальона, майор танковых войск с позывным «Татарин». В российских войсках больше всего именно этих танков. Что можно сказать о танке Т-72Б3М, что его отличает от танков, имеющихся у вас в батальоне? Это глубокая модернизация, с учетом опыта боевого применения в Сирии основного боевого танка Т-72. Экипаж три человека. На сегодняшний день это самый защищенный в мире воюющий танк — в лобовые детали корпуса интегрирована встроенная динамическая защита, бортовые экраны с модулями «Реликт», установлены вдоль всего борта и полностью прикрывают корпус танка от противотанковых боеприпасов на курсовых углах. Сзади, поверх динамической защиты (ДЗ), танк дополнительно прикрывает противокумулятивная решетка, задача которой изменить направление движения боеприпаса. Это существенно снижает риск пробития моторного отделения. Опыт боевого применения танков показал, что задняя часть башни уязвима для противотанковых выстрелов РПГ. Как защищена башня этой модификации? Башня танка этой модификации имеет увеличенную толщину в скулах и защищена с любого направления, здесь добавлены увеличенные экраны, содержащие по десять модулей ДЗ С-20. Нижнюю часть башни завесили противокумулятивной стальной сетью. Маска орудия прикрыта модулями ДЗ «Контакт-5». Что можно сказать про танковое орудие и его возможностях? 120 мм гладкоствольное танковое орудие находится в теплоизоляционном кожухе и, в результате усовершенствования, получило возможность стрельбы более длинными кинетическими боеприпасами, способными пробивать броню толщиной около шестисот мм. Это значит, что Т-72 Б3М может на курсовых углах поразить любую примеряемую противником бронетехнику. Улучшен автомат заряжания, так же предусмотрена возможность ручного заряжания. Что касается модуля наводчика. Тепловизионный прицел, позволяющий при любых погодных условиях поразить цель типа танка на расстояние 4 км. В машине прицел и тепловизор прикрыты броней, что защищает эти чувствительные проборы от поражения осколками в бою. Отмечу, что система управления огнем и связь, а это важные составляющие в бою, тоже на уровне. Проходимость танка, его подвижность, скорость, что можно сказать про двигатель и ходовую часть? Двигатель форсированный, увеличенной до 1200 л. с. мощности придает необходимую динамику ускорения. Напомню что ранее на Т-72 устанавливались 840 сильные агрегаты. Изменена звезда (ведущее колесо). Новая гусеница. Все это увеличивает управляемость и проходимость танка на сыпучих грунтах и бездорожье. В целом Т-72Б3М — это очень сбалансированная боевая система, в которой оптимально сочетаются все требования, предъявляемые танкам в двадцать первом веке.