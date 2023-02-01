Три жителя челябинского села умерли после пьяной вечеринки

02 февраля 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

С места происшествия изъяли четыре бутылки по 1,5 литра и четыре по 0,5 литров Фото: Денис Моргунов © URA.RU В поселке Саккулово Сосновского района Челябинской области четверо жителей отравились суррогатным алкоголем, трое из них погибли. О том, что спиртосодержащая жидкость повлекла смерть сельчан, URA.RU сообщили в СКР по региону. «Обнаружены тела трех местных жителей, употреблявших спиртосодержащую жидкость неустановленного происхождения. Еще одна женщина находится в реанимации. Обстоятельства устанавливаются», — уточнил URA.RU старший помощник начальника СУ СКР области Владимир Шишков. По данным URA.RU, компания употребляла самогон. С места происшествия изъято 8 пластиковых бутылок, четыре из них по 1,5 литра и столько же по 0,5 литров. В СУ СКР по региону расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Производство либо сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Ранее трое жителей Магнитогорска насмерть отравились незамерзайкой. Утром тела двух женщин обнаружили дома, мужчина скончался в больнице.

В поселке Саккулово Сосновского района Челябинской области четверо жителей отравились суррогатным алкоголем, трое из них погибли. О том, что спиртосодержащая жидкость повлекла смерть сельчан, URA.RU сообщили в СКР по региону. «Обнаружены тела трех местных жителей, употреблявших спиртосодержащую жидкость неустановленного происхождения. Еще одна женщина находится в реанимации. Обстоятельства устанавливаются», — уточнил URA.RU старший помощник начальника СУ СКР области Владимир Шишков. По данным URA.RU, компания употребляла самогон. С места происшествия изъято 8 пластиковых бутылок, четыре из них по 1,5 литра и столько же по 0,5 литров. В СУ СКР по региону расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Производство либо сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Ранее трое жителей Магнитогорска насмерть отравились незамерзайкой. Утром тела двух женщин обнаружили дома, мужчина скончался в больнице.