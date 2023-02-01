В ХМАО прокуратура начала проверку строительной компании из-за задержки зарплат рабочим

02 февраля 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

Прокуратура начала проверку компании в ХМАО из-за невыплаты зарплат Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU После публикации на URA.RU прокуратура Нижневартовска начала проверку компании «Нижневартовскстройдеталь» (ХМАО). Сообщение об этом появилось на сайте ведомства. «В рамках проводимой проверки будут установлены причины допускаемых нарушений, принят комплекс мер по их устранению и выплате долгов, а также привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности. Исполнение поручения находится на контроле прокуратуры округа», — указано в публикации. Ранее URA.RU писало, что сотрудники компании «Нижневартовскстройдеталь» пожаловались, что предприятие третий месяц не платит им заработную плату. В бухгалтерии организации сообщили, что выплаты будут, когда деньги поступят на счета предприятия.

После публикации на URA.RU прокуратура Нижневартовска начала проверку компании «Нижневартовскстройдеталь» (ХМАО). Сообщение об этом появилось на сайте ведомства. «В рамках проводимой проверки будут установлены причины допускаемых нарушений, принят комплекс мер по их устранению и выплате долгов, а также привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности. Исполнение поручения находится на контроле прокуратуры округа», — указано в публикации. Ранее URA.RU писало, что сотрудники компании «Нижневартовскстройдеталь» пожаловались, что предприятие третий месяц не платит им заработную плату. В бухгалтерии организации сообщили, что выплаты будут, когда деньги поступят на счета предприятия.