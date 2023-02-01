01 февраля 2023
31 января 2023

В ЯНАО простятся с погибшим в зоне СВО жителем Лабытнанги

Житель Лабытнанги Александр Богданов погиб в зоне СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие мемориальной доски выпускнику КПК, Ситину Ивану, погибшему в зоне СВО. Курган, гвоздики, открытие памятника, цветы, похороны, открытие мемориала
Богданов был наводчиком расчета гаубичной артиллерийской батареи Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Житель Лабытнанги Александр Богданов погиб на Украине. Как сообщает администрация города в своих соцсетях, мужчина был старшим наводчиком расчета гаубичной артиллерийской батареи.

«В ходе спецоперации на Украине погиб Александр Богданов. Мужества прапорщику, который был старшим наводчиком расчета гаубичной артиллерийской батареи, было не занимать. Глава города Марина Трескова выражает соболезнования семье Александра Николаевича», — говорится в сообщении администрации.

В мэрии отметили, что Богданов ушел служить по контракту. Похороны состоятся 3 февраля на новом кладбище в 13:00.

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Житель Лабытнанги Александр Богданов погиб на Украине. Как сообщает администрация города в своих соцсетях, мужчина был старшим наводчиком расчета гаубичной артиллерийской батареи. «В ходе спецоперации на Украине погиб Александр Богданов. Мужества прапорщику, который был старшим наводчиком расчета гаубичной артиллерийской батареи, было не занимать. Глава города Марина Трескова выражает соболезнования семье Александра Николаевича», — говорится в сообщении администрации. В мэрии отметили, что Богданов ушел служить по контракту. Похороны состоятся 3 февраля на новом кладбище в 13:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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