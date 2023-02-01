В ЯНАО простятся с погибшим в зоне СВО жителем Лабытнанги

Богданов был наводчиком расчета гаубичной артиллерийской батареи
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Житель Лабытнанги Александр Богданов погиб на Украине. Как сообщает администрация города в своих соцсетях, мужчина был старшим наводчиком расчета гаубичной артиллерийской батареи.
«В ходе спецоперации на Украине погиб Александр Богданов. Мужества прапорщику, который был старшим наводчиком расчета гаубичной артиллерийской батареи, было не занимать. Глава города Марина Трескова выражает соболезнования семье Александра Николаевича», — говорится в сообщении администрации.
В мэрии отметили, что Богданов ушел служить по контракту. Похороны состоятся 3 февраля на новом кладбище в 13:00.
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