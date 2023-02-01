Жительница ДНР рассказала, почему решила переехать в ЯНАО спустя 8 лет обстрелов ВСУ

Жительница ДНР решила переехать в ЯНАО, потому что за 8 лет устала от обстрелов ВСУ

02 февраля 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

Дончанка мечтает познакомиться с культурой Ямала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уроженка Донецка Виктория решила переехать в Новый Уренгой (ЯНАО), потому что устала от обстрелов со стороны ВСУ, а также хочет быть поближе к дочери, которая приехала в округ несколько лет назад. Собеседница рассказала URA.RU, что также мечтает познакомиться с культурой Ямала. «С 2014 года я живу в Донецке, никуда ни разу не уезжала. Конечно, я очень устала и хочу наконец-то спокойствия. Ощущение страха и чувство постоянной тревожности не уходит. В Новом Уренгое у меня дочь, которая несколько лет назад приехала туда с мужем. Надеюсь Ямал меня примет и там наконец-то стану жить по-другому», — делится Виктория. Дончанка отметила, что не сразу решилась на переезд, не смотря на предложение дочери. Женщине понадобилось несколько лет, чтобы определиться. В Донецке Виктория около 20 лет проработала в больнице и пару лет назад получила российское гражданство. В родном городе ее держали друзья, родственники и любимая работа. «Сложно переезжать в таком возрасте. В Донецке у меня вся жизнь, скучать буду сильно и долго. Но здоровье уже не то, а с дочерью будет спокойнее. Может быть смогу еще и на севере поработать, чтобы дома не сидеть. Еще очень хочется узнать, что такое Ямал: еда, люди, погода и традиции. Дочь рассказывала, что люди там добрые», — резюмировала собеседница агентства. Ранее жительница Донецка рассказывала, как бежала в ЯНАО после обстрела со стороны ВСУ. Тогда девушка оказалась в автобусе, который расстреляли украинские военнослужащие. Вооруженный конфликт на территории Донбасса начался в 2014 году. Чтобы помочь мирному населению глава РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уроженка Донецка Виктория решила переехать в Новый Уренгой (ЯНАО), потому что устала от обстрелов со стороны ВСУ, а также хочет быть поближе к дочери, которая приехала в округ несколько лет назад. Собеседница рассказала URA.RU, что также мечтает познакомиться с культурой Ямала. «С 2014 года я живу в Донецке, никуда ни разу не уезжала. Конечно, я очень устала и хочу наконец-то спокойствия. Ощущение страха и чувство постоянной тревожности не уходит. В Новом Уренгое у меня дочь, которая несколько лет назад приехала туда с мужем. Надеюсь Ямал меня примет и там наконец-то стану жить по-другому», — делится Виктория. Дончанка отметила, что не сразу решилась на переезд, не смотря на предложение дочери. Женщине понадобилось несколько лет, чтобы определиться. В Донецке Виктория около 20 лет проработала в больнице и пару лет назад получила российское гражданство. В родном городе ее держали друзья, родственники и любимая работа. «Сложно переезжать в таком возрасте. В Донецке у меня вся жизнь, скучать буду сильно и долго. Но здоровье уже не то, а с дочерью будет спокойнее. Может быть смогу еще и на севере поработать, чтобы дома не сидеть. Еще очень хочется узнать, что такое Ямал: еда, люди, погода и традиции. Дочь рассказывала, что люди там добрые», — резюмировала собеседница агентства. Ранее жительница Донецка рассказывала, как бежала в ЯНАО после обстрела со стороны ВСУ. Тогда девушка оказалась в автобусе, который расстреляли украинские военнослужащие. Вооруженный конфликт на территории Донбасса начался в 2014 году. Чтобы помочь мирному населению глава РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года.