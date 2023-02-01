Депутат Тюменской облдумы призвал к отставке главы района

Тюменский депутат потребовал отставки главы Уватского района за ложную информацию Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Депутат Тюменской областной думы от КПРФ Иван Левченко потребовал отставки главы Уватского района Вячеслава Елизарова из-за того, тот дал ложную информацию по населению ликвидированных деревень Герасимовки, Калемьяги и Нефедова. Об этом он заявил на очередном заседании облдумы.

«Глава района на обращения жителей отвечал: „перспективы развития данных деревень отсутствуют“. Обещал местному населению „жить в стойбищах“. На наши обращения он дал неверные сведения по этим деревням. Утверждал, что там никто не живет. Администрация (Уватского района) подставила нас всех. По их сведениям мы ликвидировали две деревни. Главу Уватского района нужно снять с должности в связи с утратой доверия», — заявил Левченко.

Агентство направило запрос в администрацию Уватского района на имя главы Вячеслава Елизарова. Ответ на него ожидается.

Ранее депутаты Тюменской областной думы упразднили деревни Герасимовка и Нефедова. Решение было принято 15 декабря депутатами Тюменской областной думы.