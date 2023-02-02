Александр Кузнецов признал вину и выслушал приговор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минздраве

Бывшего заместителя министра здравоохранения Челябинской области Александра Кузнецова, обвиняемого в махинациях при закупке томографов на 80 млн рублей, приговорили к шести годам лишения свободы условно. Об этом передает 3 февраля корреспондент URA.RU из зала Центрального районного суда Челябинска.

«Признать Кузнецова виновным и назначать ему наказание на срок шесть лет условно с испытательным сроком четыре года. Запретить ему занимать должности связанные с осуществлением деятельности», — зачитала приговор судья Неля Яруллина.

Накануне в прениях гособвинитель потребовал для Кузнецова по совокупности преступлений 5,5 года в колонии общего режима. Адвокаты просили о наказании, не связанном с лишением свободы.

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали Кузнецова в феврале 2022 года. Ему предъявили обвинение в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в период пандемии COVID-19 он согласовал контракты на закупку четырех томографов по завышенным ценам. Следователям чиновник заявил, что поддался на уговоры предпринимательницы Елены Селищевой, у фирмы которой было приобретено оборудование. Самому Кузнецову досталось якобы чуть больше 20 млн рублей.

После показаний замминистра задержали уже Селищеву. До 2 февраля она находилась в СИЗО, откуда ее перевели под домашний арест в день начала процесса по делу Кузнецова — 2 февраля.

Процесс начался 2 февраля, а завершился уже на следующий день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU