02 февраля 2023

Экс-замглавы челябинского минздрава огласили приговор за махинации на 80 млн рублей. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебные прения по делу Кузнецова Александра. Челябинск, кузнецов александр
Александр Кузнецов признал вину и выслушал приговор Фото:
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Уголовные дела в челябинском минздраве

Бывшего заместителя министра здравоохранения Челябинской области Александра Кузнецова, обвиняемого в махинациях при закупке томографов на 80 млн рублей, приговорили к шести годам лишения свободы условно. Об этом передает 3 февраля корреспондент URA.RU из зала Центрального районного суда Челябинска.

«Признать Кузнецова виновным и назначать ему наказание на срок шесть лет условно с испытательным сроком четыре года. Запретить ему занимать должности связанные с осуществлением деятельности», — зачитала приговор судья Неля Яруллина.

Накануне в прениях гособвинитель потребовал для Кузнецова по совокупности преступлений 5,5 года в колонии общего режима. Адвокаты просили о наказании, не связанном с лишением свободы.

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали Кузнецова в феврале 2022 года. Ему предъявили обвинение в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в период пандемии COVID-19 он согласовал контракты на закупку четырех томографов по завышенным ценам. Следователям чиновник заявил, что поддался на уговоры предпринимательницы Елены Селищевой, у фирмы которой было приобретено оборудование. Самому Кузнецову досталось якобы чуть больше 20 млн рублей.

После показаний замминистра задержали уже Селищеву. До 2 февраля она находилась в СИЗО, откуда ее перевели под домашний арест в день начала процесса по делу Кузнецова — 2 февраля.

Процесс начался 2 февраля, а завершился уже на следующий день
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Бывшего заместителя министра здравоохранения Челябинской области Александра Кузнецова, обвиняемого в махинациях при закупке томографов на 80 млн рублей, приговорили к шести годам лишения свободы условно. Об этом передает 3 февраля корреспондент URA.RU из зала Центрального районного суда Челябинска. «Признать Кузнецова виновным и назначать ему наказание на срок шесть лет условно с испытательным сроком четыре года. Запретить ему занимать должности связанные с осуществлением деятельности», — зачитала приговор судья Неля Яруллина. Накануне в прениях гособвинитель потребовал для Кузнецова по совокупности преступлений 5,5 года в колонии общего режима. Адвокаты просили о наказании, не связанном с лишением свободы. Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали Кузнецова в феврале 2022 года. Ему предъявили обвинение в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в период пандемии COVID-19 он согласовал контракты на закупку четырех томографов по завышенным ценам. Следователям чиновник заявил, что поддался на уговоры предпринимательницы Елены Селищевой, у фирмы которой было приобретено оборудование. Самому Кузнецову досталось якобы чуть больше 20 млн рублей. После показаний замминистра задержали уже Селищеву. До 2 февраля она находилась в СИЗО, откуда ее перевели под домашний арест в день начала процесса по делу Кузнецова — 2 февраля.
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