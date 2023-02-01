Дочка «Роснефти» в ХМАО продает промышленные базы в Мегионе

02 февраля 2023 в 21:30 Размер текста - 17 +

«Роснефть» продает промбазы в Мегионе Фото: Игорь Меркулов © URA.RU «Роснефть» продает две промышленные базы в Нижневартовском районе, принадлежащие дочернему обществу — «СН-МНГ». По информации на официальном сайте нефтяной компании, где размещено объявление, общая площадь двух объектов составляет больше двух тысяч квадратных метров. «В составе промбазы № 1 УТТ-3 учитывается имущество в количестве 59 единиц, в том числе два здания, диспетчерская АЗС, теплая стоянка — склад и боксы. В составе промбазы № 2 — два объекта общей площадью 510 квадратных метра», — говорится в объявлении. Обе базы находятся в Мегионе. Заинтересованные в приобретении актива могут узнать подробности и цену, обратившись по электронному адресу на сайте компании. Узнать их стоимость для продажи на момент публикации материала журналисту URA.RU не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что « Роснефть» выставила на продажу АЗС в Нижневартовске и Нижневартовском районе. Заправки принадлежат дочке компании — «Томскнефтепродукту».

«Роснефть» продает две промышленные базы в Нижневартовском районе, принадлежащие дочернему обществу — «СН-МНГ». По информации на официальном сайте нефтяной компании, где размещено объявление, общая площадь двух объектов составляет больше двух тысяч квадратных метров. «В составе промбазы № 1 УТТ-3 учитывается имущество в количестве 59 единиц, в том числе два здания, диспетчерская АЗС, теплая стоянка — склад и боксы. В составе промбазы № 2 — два объекта общей площадью 510 квадратных метра», — говорится в объявлении. Обе базы находятся в Мегионе. Заинтересованные в приобретении актива могут узнать подробности и цену, обратившись по электронному адресу на сайте компании. Узнать их стоимость для продажи на момент публикации материала журналисту URA.RU не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что « Роснефть» выставила на продажу АЗС в Нижневартовске и Нижневартовском районе. Заправки принадлежат дочке компании — «Томскнефтепродукту».