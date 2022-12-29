29 декабря 2022

«Роснефть» продает автозаправки в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур на предприятие
«Роснефть» продает автозаправки Фото:

«Роснефть» выставила на продажу АЗС в Нижневартовске и Нижневартовском районе. Они принадлежат дочернему обществу компании — «Томскнефтепродукту». Эта информация размещена на официальном сайте публичного акционерного общества.

«В данном разделе представлена информация о непрофильных и неэффективных активах (акции, доли, недвижимое имущество) обществ группы ПАО «НК «Роснефть», предлагаемых к продаже», — сообщается на сайте. Две станции находятся в Нижневартовске: в Северном промышленном районе и на улице Интернациональной. Другая пара — на нефтегазовых месторождениях рядом с городом. Цена автозаправок не указана, желающим приобрести актив предлагают обратиться к представителю «Роснефти» по электронной почте.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО продается нефтеперерабатывающий завод за 250 миллионов рублей. Оценочная стоимость объекта в два раза выше.

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«Роснефть» выставила на продажу АЗС в Нижневартовске и Нижневартовском районе. Они принадлежат дочернему обществу компании — «Томскнефтепродукту». Эта информация размещена на официальном сайте публичного акционерного общества. «В данном разделе представлена информация о непрофильных и неэффективных активах (акции, доли, недвижимое имущество) обществ группы ПАО «НК «Роснефть», предлагаемых к продаже», — сообщается на сайте. Две станции находятся в Нижневартовске: в Северном промышленном районе и на улице Интернациональной. Другая пара — на нефтегазовых месторождениях рядом с городом. Цена автозаправок не указана, желающим приобрести актив предлагают обратиться к представителю «Роснефти» по электронной почте. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО продается нефтеперерабатывающий завод за 250 миллионов рублей. Оценочная стоимость объекта в два раза выше.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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